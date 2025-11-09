LA NACION

Un vistazo a la jornada 33 del fútbol brasileño

Resultados y goleadores de los partidos de la trigésima tercera jornada del campeonato...

Resultados y goleadores de los partidos de la 33ª jornada del campeonato de fútbol brasileño:

- Sábado:

Sport 2 Leo Pereira (18, 63)

Atlético Mineiro 4 Hulk (68), Roni (70, 83), Alexsander (81)

Vasco 1 Rayan (27)

Juventude Marcelo Hermes (39), Nené (45+1), Ewerthon (89)

Internacional 2 Vitinho (25, 49)

Bahia 2 Willian José (60), Tiago (90+4)

São Paulo 0

Red Bull Bragantino 1 Jhon Jhon (75 penal)

- Domingo:

(19h00 GMT) Vitória

Botafogo

Cruzeiro

Fluminense

Corinthians

Ceara

(21h30 GMT) Flamengo

Santos

(23h30 GMT) Mirassol

Palmeiras

Fortaleza

Grémio

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Palmeiras 68 31 21 5 5 57 26 31

2. Flamengo 65 31 19 8 4 61 18 43

3. Cruzeiro 63 32 18 9 5 46 22 24

4. Mirassol 56 32 15 11 6 52 32 20

5. Bahia 53 33 15 8 10 44 40 4

6. Botafogo 51 32 14 9 9 44 28 16

7. Fluminense 50 32 15 5 12 38 37 1

8. São Paulo 45 33 12 9 12 37 36 1

9. Atlético Mineiro 43 32 11 10 11 34 34 0

10. Vasco 42 33 12 6 15 50 49 1

11. Red Bull Bragantino 42 33 12 6 15 38 50 -12

12. Corinthians 42 32 11 9 12 35 37 -2

13. Ceara 39 32 10 9 13 30 30 0

14. Grémio 39 32 10 9 13 33 41 -8

15. Internacional 37 33 9 10 14 37 46 -9

16. Vitória 34 32 8 10 14 29 47 -18

17. Santos 33 31 8 9 14 31 45 -14

18. Juventude 32 33 9 5 19 29 59 -30

19. Fortaleza 29 31 7 8 16 29 46 -17

20. Sport 17 32 2 11 19 24 55 -31

