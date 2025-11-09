Un vistazo a la jornada 33 del fútbol brasileño
Resultados y goleadores de los partidos de la trigésima tercera jornada del campeonato...
Resultados y goleadores de los partidos de la 33ª jornada del campeonato de fútbol brasileño:
- Sábado:
Sport 2 Leo Pereira (18, 63)
Atlético Mineiro 4 Hulk (68), Roni (70, 83), Alexsander (81)
Vasco 1 Rayan (27)
Juventude Marcelo Hermes (39), Nené (45+1), Ewerthon (89)
Internacional 2 Vitinho (25, 49)
Bahia 2 Willian José (60), Tiago (90+4)
São Paulo 0
Red Bull Bragantino 1 Jhon Jhon (75 penal)
- Domingo:
(19h00 GMT) Vitória
Botafogo
Cruzeiro
Fluminense
Corinthians
Ceara
(21h30 GMT) Flamengo
Santos
(23h30 GMT) Mirassol
Palmeiras
Fortaleza
Grémio
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Palmeiras 68 31 21 5 5 57 26 31
2. Flamengo 65 31 19 8 4 61 18 43
3. Cruzeiro 63 32 18 9 5 46 22 24
4. Mirassol 56 32 15 11 6 52 32 20
5. Bahia 53 33 15 8 10 44 40 4
6. Botafogo 51 32 14 9 9 44 28 16
7. Fluminense 50 32 15 5 12 38 37 1
8. São Paulo 45 33 12 9 12 37 36 1
9. Atlético Mineiro 43 32 11 10 11 34 34 0
10. Vasco 42 33 12 6 15 50 49 1
11. Red Bull Bragantino 42 33 12 6 15 38 50 -12
12. Corinthians 42 32 11 9 12 35 37 -2
13. Ceara 39 32 10 9 13 30 30 0
14. Grémio 39 32 10 9 13 33 41 -8
15. Internacional 37 33 9 10 14 37 46 -9
16. Vitória 34 32 8 10 14 29 47 -18
17. Santos 33 31 8 9 14 31 45 -14
18. Juventude 32 33 9 5 19 29 59 -30
19. Fortaleza 29 31 7 8 16 29 46 -17
20. Sport 17 32 2 11 19 24 55 -31
prb-bds/ag
