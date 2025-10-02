LA NACION

Un vistazo a la jornada brasileña

Resultados y goleadores de los partidos de la 26ª jornada del campeonato...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Un vistazo a la jornada brasileña
Un vistazo a la jornada brasileña

Resultados y goleadores de los partidos de la 26ª jornada del campeonato de fútbol brasileño:

- Martes:

Atlético Mineiro 0

Juventude 0

- Miércoles:

Sport 2 Lucas Lima (73), Luan Candido (90+7)

Fluminense 2 Acosta (64), John Kennedy (83 penal)

Palmeiras 3 Flaco Lopez (6, 18), Vitor Roque (24)

Vasco 0

Mirassol 1 Reinaldo (75)

Red Bull Bragantino 1 Eric Ramires (26)

Internacional 1 Carbonero (90+12 penal)

Corinthians 1 Gui Negao (10)

Santos 1 Lautaro Díaz (89)

Grémio 1 Edenilson (57)

Botafogo 2 Santi Rodriguez (27), Jeffinho (46)

Bahia 1 Rodrigo Nestor (55)

- Jueves:

(22h00 GMT) Vitória

Ceara

(22h30 GMT) Fortaleza

São Paulo

(23h30 GMT) Flamengo

Cruzeiro

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Flamengo 54 24 16 6 2 50 12 38

2. Palmeiras 52 24 16 4 4 39 19 20

3. Cruzeiro 50 25 15 5 5 39 19 20

4. Botafogo 43 26 12 7 7 37 21 16

5. Mirassol 43 25 11 10 4 42 25 17

6. Bahia 40 25 11 7 7 33 30 3

7. Fluminense 35 24 10 5 9 30 31 -1

8. São Paulo 35 25 9 8 8 27 25 2

9. Red Bull Bragantino 33 26 9 6 11 32 38 -6

10. Grémio 33 26 8 9 9 28 32 -4

11. Ceara 31 24 8 7 9 23 23 0

12. Vasco 30 26 8 6 12 38 38 0

13. Corinthians 30 26 7 9 10 26 32 -6

14. Atlético Mineiro 29 24 7 8 9 22 26 -4

15. Internacional 29 25 7 8 10 30 38 -8

16. Santos 28 25 7 7 11 25 35 -10

17. Juventude 23 25 6 5 14 20 46 -26

18. Vitória 22 25 4 10 11 20 38 -18

19. Fortaleza 21 24 5 6 13 24 38 -14

20. Sport 15 24 2 9 13 18 37 -19

prb-bds/cl

LA NACION
Más leídas
  1. Comisión de presupuesto: diputadas de izquierda hablaron de un “genocidio en Gaza” y la reunión se levantó con escándalo
    1

    Comisión de Presupuesto: diputadas de izquierda hablaron de un “genocidio en Gaza” y la reunión se levantó con escándalo

  2. Cómo es el “muro antidrones” que planea la UE frente a la amenaza rusa tras las sospechosos incursiones
    2

    Cómo es el “muro antidrones” que planea la UE frente a la amenaza rusa tras las sospechosos incursiones

  3. Un influencer chino murió tras estrellarse en un avión ultraligero casero
    3

    Un influencer chino murió tras estrellarse en un avión ultraligero casero

  4. Automotrices cambian su estrategia de precios y los autos vuelven a aumentar más que la inflación
    4

    Automotrices cambian su estrategia de precios y los autos vuelven a aumentar más que la inflación

Cargando banners ...