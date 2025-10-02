Un vistazo a la jornada brasileña
Resultados y goleadores de los partidos de la 26ª jornada del campeonato...
- 1 minuto de lectura'
Resultados y goleadores de los partidos de la 26ª jornada del campeonato de fútbol brasileño:
- Martes:
Atlético Mineiro 0
Juventude 0
- Miércoles:
Sport 2 Lucas Lima (73), Luan Candido (90+7)
Fluminense 2 Acosta (64), John Kennedy (83 penal)
Palmeiras 3 Flaco Lopez (6, 18), Vitor Roque (24)
Vasco 0
Mirassol 1 Reinaldo (75)
Red Bull Bragantino 1 Eric Ramires (26)
Internacional 1 Carbonero (90+12 penal)
Corinthians 1 Gui Negao (10)
Santos 1 Lautaro Díaz (89)
Grémio 1 Edenilson (57)
Botafogo 2 Santi Rodriguez (27), Jeffinho (46)
Bahia 1 Rodrigo Nestor (55)
- Jueves:
(22h00 GMT) Vitória
Ceara
(22h30 GMT) Fortaleza
São Paulo
(23h30 GMT) Flamengo
Cruzeiro
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Flamengo 54 24 16 6 2 50 12 38
2. Palmeiras 52 24 16 4 4 39 19 20
3. Cruzeiro 50 25 15 5 5 39 19 20
4. Botafogo 43 26 12 7 7 37 21 16
5. Mirassol 43 25 11 10 4 42 25 17
6. Bahia 40 25 11 7 7 33 30 3
7. Fluminense 35 24 10 5 9 30 31 -1
8. São Paulo 35 25 9 8 8 27 25 2
9. Red Bull Bragantino 33 26 9 6 11 32 38 -6
10. Grémio 33 26 8 9 9 28 32 -4
11. Ceara 31 24 8 7 9 23 23 0
12. Vasco 30 26 8 6 12 38 38 0
13. Corinthians 30 26 7 9 10 26 32 -6
14. Atlético Mineiro 29 24 7 8 9 22 26 -4
15. Internacional 29 25 7 8 10 30 38 -8
16. Santos 28 25 7 7 11 25 35 -10
17. Juventude 23 25 6 5 14 20 46 -26
18. Vitória 22 25 4 10 11 20 38 -18
19. Fortaleza 21 24 5 6 13 24 38 -14
20. Sport 15 24 2 9 13 18 37 -19
prb-bds/cl
Otras noticias de Brasileirao
- 1
Comisión de Presupuesto: diputadas de izquierda hablaron de un “genocidio en Gaza” y la reunión se levantó con escándalo
- 2
Cómo es el “muro antidrones” que planea la UE frente a la amenaza rusa tras las sospechosos incursiones
- 3
Un influencer chino murió tras estrellarse en un avión ultraligero casero
- 4
Automotrices cambian su estrategia de precios y los autos vuelven a aumentar más que la inflación