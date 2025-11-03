LA NACION

Un vistazo a la jornada brasileña

Resultados y goleadores de los partidos de la 31ª jornada del campeonato...

LA NACION
Un vistazo a la jornada brasileñaEFE

Resultados y goleadores de los partidos de la 31ª jornada del campeonato de fútbol brasileño:

- Sábado:

Cruzeiro 3 Kaio Jorge (8 penal, 26), Keny Arroyo (45)

Vitória 1 Willian (37)

Santos 1 Bruno Pacheco (74 en contra)

Fortaleza 1 Adam Bareiro (35)

Mirassol 0

Botafogo 0

Flamengo 3 Bruno Henrique (51,60), De Arrascaeta (67)

Sport 0

- Domingo:

Ceara 2 Galeano (38), Pedro Raul (72)

Fluminense 0

Corinthians 2 Gustavo Henrique (16), Memphis Depay (80)

Gremio 0

Bahia 2 Willian José (75, 90+1)

Red Bull Bragantino 1 Matheus Fernandes (20)

Internacional 0

Atlético Mineiro 0

Juventude 0

Palmeiras 2 Bruno Rodrigues (24), Felipe Anderson (61)

Vasco 0

São Paulo 2 Lucas Moura (45+7 penal), Luiz Gustavo (87)

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Palmeiras 65 30 20 5 5 55 26 29

2. Flamengo 64 30 19 7 4 59 16 43

3. Cruzeiro 60 31 17 9 5 45 22 23

4. Mirassol 56 31 15 11 5 52 31 21

5. Bahia 52 31 15 7 9 42 35 7

6. Botafogo 48 31 13 9 9 41 28 13

7. Fluminense 47 31 14 5 12 37 37 0

8. São Paulo 44 31 12 8 11 35 33 2

9. Vasco 42 31 12 6 13 49 43 6

10. Corinthians 42 31 11 9 11 34 35 -1

11. Gremio 39 31 10 9 12 33 40 -7

12. Ceara 38 31 10 8 13 29 29 0

13. Atlético Mineiro 37 30 9 10 11 27 32 -5

14. Red Bull Bragantino 36 31 10 6 15 35 49 -14

15. Internacional 36 31 9 9 13 35 43 -8

16. Santos 33 30 8 9 13 31 43 -12

17. Vitória 31 31 7 10 14 28 47 -19

18. Fortaleza 28 30 7 7 16 28 45 -17

19. Juventude 26 31 7 5 19 24 58 -34

20. Sport 17 30 2 11 17 22 49 -27

prb-bds/cl

LA NACION
