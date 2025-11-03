Un vistazo a la jornada brasileña
Resultados y goleadores de los partidos de la 31ª jornada del campeonato...
1 minuto de lectura
Resultados y goleadores de los partidos de la 31ª jornada del campeonato de fútbol brasileño:
- Sábado:
Cruzeiro 3 Kaio Jorge (8 penal, 26), Keny Arroyo (45)
Vitória 1 Willian (37)
Santos 1 Bruno Pacheco (74 en contra)
Fortaleza 1 Adam Bareiro (35)
Mirassol 0
Botafogo 0
Flamengo 3 Bruno Henrique (51,60), De Arrascaeta (67)
Sport 0
- Domingo:
Ceara 2 Galeano (38), Pedro Raul (72)
Fluminense 0
Corinthians 2 Gustavo Henrique (16), Memphis Depay (80)
Gremio 0
Bahia 2 Willian José (75, 90+1)
Red Bull Bragantino 1 Matheus Fernandes (20)
Internacional 0
Atlético Mineiro 0
Juventude 0
Palmeiras 2 Bruno Rodrigues (24), Felipe Anderson (61)
Vasco 0
São Paulo 2 Lucas Moura (45+7 penal), Luiz Gustavo (87)
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Palmeiras 65 30 20 5 5 55 26 29
2. Flamengo 64 30 19 7 4 59 16 43
3. Cruzeiro 60 31 17 9 5 45 22 23
4. Mirassol 56 31 15 11 5 52 31 21
5. Bahia 52 31 15 7 9 42 35 7
6. Botafogo 48 31 13 9 9 41 28 13
7. Fluminense 47 31 14 5 12 37 37 0
8. São Paulo 44 31 12 8 11 35 33 2
9. Vasco 42 31 12 6 13 49 43 6
10. Corinthians 42 31 11 9 11 34 35 -1
11. Gremio 39 31 10 9 12 33 40 -7
12. Ceara 38 31 10 8 13 29 29 0
13. Atlético Mineiro 37 30 9 10 11 27 32 -5
14. Red Bull Bragantino 36 31 10 6 15 35 49 -14
15. Internacional 36 31 9 9 13 35 43 -8
16. Santos 33 30 8 9 13 31 43 -12
17. Vitória 31 31 7 10 14 28 47 -19
18. Fortaleza 28 30 7 7 16 28 45 -17
19. Juventude 26 31 7 5 19 24 58 -34
20. Sport 17 30 2 11 17 22 49 -27
