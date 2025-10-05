Un vistazo a la jornada brasileña
Resultados y goleadores de los partidos de la 27ª jornada del campeonato...
Resultados y goleadores de los partidos de la 27ª jornada del campeonato de fútbol brasileño:
- Sábado:
Fluminense 3 Samuel Xavier (15), Serna (58), Keno (90+1)
Atlético Mineiro 0
Red Bull Bragantino 1 Jhon Jhon (90+16 penal)
Gremio 0
Internacional 2 Alan Patrick (9), Vitinho (50)
Botafogo 0
Corinthians 3 Maycon (18 penal), Alberto (72), André (90+5)
Mirassol 0
- Domingo:
(19h00 GMT) Vasco
Vitória
Sao Paulo
Palmeiras
(21h30 GMT) Bahia
Flamengo
Juventude
Fortaleza
(23h30 GMT) Cruzeiro
Sport
Ceara
Santos
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Flamengo 55 25 16 7 2 50 12 38
2. Palmeiras 52 24 16 4 4 39 19 20
3. Cruzeiro 51 26 15 6 5 39 19 20
4. Botafogo 43 27 12 7 8 37 23 14
5. Mirassol 43 26 11 10 5 42 28 14
6. Bahia 40 25 11 7 7 33 30 3
7. Fluminense 38 25 11 5 9 33 31 2
8. Sao Paulo 38 26 10 8 8 29 25 4
9. Red Bull Bragantino 36 27 10 6 11 33 38 -5
10. Corinthians 33 27 8 9 10 29 32 -3
11. Gremio 33 27 8 9 10 28 33 -5
12. Internacional 32 26 8 8 10 32 38 -6
13. Ceara 31 25 8 7 10 23 24 -1
14. Vasco 30 26 8 6 12 38 38 0
15. Atlético Mineiro 29 25 7 8 10 22 29 -7
16. Santos 28 25 7 7 11 25 35 -10
17. Vitória 25 26 5 10 11 21 38 -17
18. Juventude 23 25 6 5 14 20 46 -26
19. Fortaleza 21 25 5 6 14 24 40 -16
20. Sport 15 24 2 9 13 18 37 -19
