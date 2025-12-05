Un vistazo a la jornada brasileña
Resultados y goleadores de los partidos de la trigésima séptima jornada del campeonato...
- 1 minuto de lectura'
Resultados y goleadores de los partidos de la 37ª jornada del campeonato de fútbol brasileño:
- Martes:
Vasco 0
Mirassol 2 Renato Marques (70), Carlos Eduardo (90+2)
Gremio 1 André (54)
Fluminense 2 Yefferson Soteldo (19, 52)
- Miércoles:
Fortaleza 2 Tomás Pochettino (8), José María Herrera (58)
Corinthians 1 André Luiz (70)
Juventude 0
Santos 3 Neymar (56, 66, 73 penal)
São Paulo 3 Sabino (21), Gomes (45+3), Luciano (48)
Internacional 0
Bahia 2 Nestor (40), Luciano (54)
Sport 0
Flamengo 1 Samuel Lino (38)
Ceará 0
Atlético Mineiro 0
Palmeiras 3 Flaco López (9), Allan (20), Luighi (81)
- Jueves:
Cruzeiro 2 Christian (15), Matheus Pereira (50)
Botafogo 2 Marçal (57), Alex Telles (90+5 penal)
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Flamengo 78 37 23 9 5 75 24 51
2. Palmeiras 73 37 22 7 8 63 32 31
3. Cruzeiro 70 37 19 13 5 55 28 27
4. Mirassol 66 37 18 12 7 60 36 24
5. Fluminense 61 37 18 7 12 48 39 9
6. Bahia 60 37 17 9 11 50 44 6
7. Botafogo 60 37 16 12 9 54 36 18
8. São Paulo 51 37 14 9 14 43 46 -3
9. Red Bull Bragantino 48 37 14 6 17 44 54 -10
10. Corinthians 46 37 12 10 15 41 46 -5
11. Gremio 46 37 12 10 15 43 50 -7
12. Vasco 45 37 13 6 18 55 55 0
13. Atlético Mineiro 45 37 11 12 14 38 44 -6
14. Santos 44 37 11 11 15 42 50 -8
15. Ceará 43 37 11 10 16 33 37 -4
16. Fortaleza 43 37 11 10 16 41 54 -13
17. Vitória 42 37 10 12 15 34 52 -18
18. Internacional 41 37 10 11 16 41 56 -15
19. Juventude 34 37 9 7 21 34 68 -34
20. Sport 17 37 2 11 24 28 71 -43
prb-bds/cl
- 1
Del sueño europeo a la incertidumbre: la familia argentina que quedó atrapada por un cambio de las leyes migratorias
- 2
Quién se fue de MasterChef Celebrity ayer, miércoles 3 de diciembre
- 3
Con el aguinaldo: qué día cobro mi jubilación en diciembre
- 4
Los votos opositores que le allanaron el camino a Axel Kicillof para lograr el endeudamiento