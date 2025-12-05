Un vistazo a la jornada brasileña

LA NACION

Resultados y goleadores de los partidos de la trigésima séptima jornada del campeonato...

Resultados y goleadores de los partidos de la 37ª jornada del campeonato de fútbol brasileño:

- Martes:

Vasco 0

Mirassol 2 Renato Marques (70), Carlos Eduardo (90+2)

Gremio 1 André (54)

Fluminense 2 Yefferson Soteldo (19, 52)

- Miércoles:

Fortaleza 2 Tomás Pochettino (8), José María Herrera (58)

Corinthians 1 André Luiz (70)

Juventude 0

Santos 3 Neymar (56, 66, 73 penal)

São Paulo 3 Sabino (21), Gomes (45+3), Luciano (48)

Internacional 0

Bahia 2 Nestor (40), Luciano (54)

Sport 0

Flamengo 1 Samuel Lino (38)

Ceará 0

Atlético Mineiro 0

Palmeiras 3 Flaco López (9), Allan (20), Luighi (81)

- Jueves:

Cruzeiro 2 Christian (15), Matheus Pereira (50)

Botafogo 2 Marçal (57), Alex Telles (90+5 penal)

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Flamengo 78 37 23 9 5 75 24 51

2. Palmeiras 73 37 22 7 8 63 32 31

3. Cruzeiro 70 37 19 13 5 55 28 27

4. Mirassol 66 37 18 12 7 60 36 24

5. Fluminense 61 37 18 7 12 48 39 9

6. Bahia 60 37 17 9 11 50 44 6

7. Botafogo 60 37 16 12 9 54 36 18

8. São Paulo 51 37 14 9 14 43 46 -3

9. Red Bull Bragantino 48 37 14 6 17 44 54 -10

10. Corinthians 46 37 12 10 15 41 46 -5

11. Gremio 46 37 12 10 15 43 50 -7

12. Vasco 45 37 13 6 18 55 55 0

13. Atlético Mineiro 45 37 11 12 14 38 44 -6

14. Santos 44 37 11 11 15 42 50 -8

15. Ceará 43 37 11 10 16 33 37 -4

16. Fortaleza 43 37 11 10 16 41 54 -13

17. Vitória 42 37 10 12 15 34 52 -18

18. Internacional 41 37 10 11 16 41 56 -15

19. Juventude 34 37 9 7 21 34 68 -34

20. Sport 17 37 2 11 24 28 71 -43

prb-bds/cl

