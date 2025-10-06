LA NACION

Un vistazo a la jornada brasileña

Resultados y goleadores de los partidos de la 27ª jornada del campeonato...

Resultados y goleadores de los partidos de la 27ª jornada del campeonato de fútbol brasileño:

- Sábado:

Fluminense 3 Samuel Xavier (15), Serna (58), Keno (90+1)

Atlético Mineiro 0

Red Bull Bragantino 1 Jhon Jhon (90+16 penal)

Grémio 0

Internacional 2 Alan Patrick (9), Vitinho (50)

Botafogo 0

Corinthians 3 Maycon (18 penal), Yuri Alberto (72), André (90+5)

Mirassol 0

- Domingo:

Vasco 4 Nuno Moreira (6), Rayan (52, 68 penal), GB (90+7)

Vitória 3 Aitor Cantalapiedra (26), Lucas Halter (34), Raúl Cáceres (72)

São Paulo 2 Luciano (15), Tapia (34)

Palmeiras 3 Vitor Roque (70), Flaco Lopez (74), Ramón Sosa (89)

Bahia 1 Willian José (45)

Flamengo 0

Juventude 1 Rafael Bilu (6)

Fortaleza 2 Mancuso (72), Adam Bareiro (85)

Cruzeiro 1 Gabriel (59)

Sport 1 Derek Lacerda (41)

Ceara 3 Lucas Mugni (10), Pedro Henrique (66), Rafael Sobral (90+4)

Santos 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Palmeiras 55 25 17 4 4 42 21 21

2. Flamengo 55 26 16 7 3 50 13 37

3. Cruzeiro 52 27 15 7 5 40 20 20

4. Botafogo 43 27 12 7 8 37 23 14

5. Bahia 43 26 12 7 7 34 30 4

6. Mirassol 43 26 11 10 5 42 28 14

7. Fluminense 38 25 11 5 9 33 31 2

8. São Paulo 38 27 10 8 9 31 28 3

9. Red Bull Bragantino 36 27 10 6 11 33 38 -5

10. Ceara 34 26 9 7 10 26 24 2

11. Vasco 33 27 9 6 12 42 41 1

12. Corinthians 33 27 8 9 10 29 32 -3

13. Grémio 33 27 8 9 10 28 33 -5

14. Internacional 32 26 8 8 10 32 38 -6

15. Atlético Mineiro 29 25 7 8 10 22 29 -7

16. Santos 28 26 7 7 12 25 38 -13

17. Vitória 25 27 5 10 12 24 42 -18

18. Fortaleza 24 26 6 6 14 26 41 -15

19. Juventude 23 26 6 5 15 21 48 -27

20. Sport 16 25 2 10 13 19 38 -19

