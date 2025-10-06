Un vistazo a la jornada brasileña
Resultados y goleadores de los partidos de la 27ª jornada del campeonato...
- 1 minuto de lectura'
```html
Resultados y goleadores de los partidos de la 27ª jornada del campeonato de fútbol brasileño:
- Sábado:
Fluminense 3 Samuel Xavier (15), Serna (58), Keno (90+1)
Atlético Mineiro 0
Red Bull Bragantino 1 Jhon Jhon (90+16 penal)
Grémio 0
Internacional 2 Alan Patrick (9), Vitinho (50)
Botafogo 0
Corinthians 3 Maycon (18 penal), Yuri Alberto (72), André (90+5)
Mirassol 0
- Domingo:
Vasco 4 Nuno Moreira (6), Rayan (52, 68 penal), GB (90+7)
Vitória 3 Aitor Cantalapiedra (26), Lucas Halter (34), Raúl Cáceres (72)
São Paulo 2 Luciano (15), Tapia (34)
Palmeiras 3 Vitor Roque (70), Flaco Lopez (74), Ramón Sosa (89)
Bahia 1 Willian José (45)
Flamengo 0
Juventude 1 Rafael Bilu (6)
Fortaleza 2 Mancuso (72), Adam Bareiro (85)
Cruzeiro 1 Gabriel (59)
Sport 1 Derek Lacerda (41)
Ceara 3 Lucas Mugni (10), Pedro Henrique (66), Rafael Sobral (90+4)
Santos 0
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Palmeiras 55 25 17 4 4 42 21 21
2. Flamengo 55 26 16 7 3 50 13 37
3. Cruzeiro 52 27 15 7 5 40 20 20
4. Botafogo 43 27 12 7 8 37 23 14
5. Bahia 43 26 12 7 7 34 30 4
6. Mirassol 43 26 11 10 5 42 28 14
7. Fluminense 38 25 11 5 9 33 31 2
8. São Paulo 38 27 10 8 9 31 28 3
9. Red Bull Bragantino 36 27 10 6 11 33 38 -5
10. Ceara 34 26 9 7 10 26 24 2
11. Vasco 33 27 9 6 12 42 41 1
12. Corinthians 33 27 8 9 10 29 32 -3
13. Grémio 33 27 8 9 10 28 33 -5
14. Internacional 32 26 8 8 10 32 38 -6
15. Atlético Mineiro 29 25 7 8 10 22 29 -7
16. Santos 28 26 7 7 12 25 38 -13
17. Vitória 25 27 5 10 12 24 42 -18
18. Fortaleza 24 26 6 6 14 26 41 -15
19. Juventude 23 26 6 5 15 21 48 -27
20. Sport 16 25 2 10 13 19 38 -19
bds-prb/ag
```
Otras noticias de Brasileirao
- 1
En su mejor actuación del año, Boca edificó una goleada ante Newell’s y es líder de su zona
- 2
Ya no se puede jugar contra Barracas Central
- 3
El ataque de Milei en 2023 a Santilli, que ahora podría encabezar su lista: “No hay nadie que no diga que es un corrupto”
- 4
Qué dijo Milei tras la renuncia de Espert a su candidatura