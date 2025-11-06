LA NACION

Un vistazo a la jornada brasileña

Resultados y goleadores de los partidos de la trigésima segunda jornada del campeonato...

Resultados y goleadores de los partidos de la 32ª jornada del campeonato de fútbol brasileño:

- Miércoles:

Vitória 1 Lucas Halter (68)

Internacional 0

Red Bull Bragantino 2 Eduardo Sasha (45+3 penal), Pitta (90+2)

Corinthians 1 Yuri Alberto (66)

Sport 0

Juventude 2 Bill (45+2), Enio (79)

Botafogo 3 Alex Telles (45+2 penal), Artur (72), Léo (77 en contra)

Vasco 0

Atlético Mineiro 3 Hulk (66), Igor Gomes (75), Biel (77)

Bahia 0

Gremio 0

Cruzeiro 1 Fabricio Bruno (43)

São Paulo 2 Luciano (3), Ferreirinha (80)

Flamengo 2 De Arrascaeta (8 penal), Lino (64)

- Jueves:

(22h30 GMT) Fluminense

Mirassol

(23h00 GMT) Ceará

Fortaleza

(00h30 GMT) Palmeiras

Santos

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Palmeiras 65 30 20 5 5 55 26 29

2. Flamengo 65 31 19 8 4 61 18 43

3. Cruzeiro 63 32 18 9 5 46 22 24

4. Mirassol 56 31 15 11 5 52 31 21

5. Bahia 52 32 15 7 10 42 38 4

6. Botafogo 51 32 14 9 9 44 28 16

7. Fluminense 47 31 14 5 12 37 37 0

8. São Paulo 45 32 12 9 11 37 35 2

9. Vasco 42 32 12 6 14 49 46 3

10. Corinthians 42 32 11 9 12 35 37 -2

11. Atlético Mineiro 40 31 10 10 11 30 32 -2

12. Red Bull Bragantino 39 32 11 6 15 37 50 -13

13. Gremio 39 32 10 9 13 33 41 -8

14. Ceará 38 31 10 8 13 29 29 0

15. Internacional 36 32 9 9 14 35 44 -9

16. Vitória 34 32 8 10 14 29 47 -18

17. Santos 33 30 8 9 13 31 43 -12

18. Juventude 29 32 8 5 19 26 58 -32

19. Fortaleza 28 30 7 7 16 28 45 -17

20. Sport 17 31 2 11 18 22 51 -29

prb-bds/cl

