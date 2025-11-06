Un vistazo a la jornada brasileña
Resultados y goleadores de los partidos de la trigésima segunda jornada del campeonato...
- 1 minuto de lectura'
Resultados y goleadores de los partidos de la 32ª jornada del campeonato de fútbol brasileño:
- Miércoles:
Vitória 1 Lucas Halter (68)
Internacional 0
Red Bull Bragantino 2 Eduardo Sasha (45+3 penal), Pitta (90+2)
Corinthians 1 Yuri Alberto (66)
Sport 0
Juventude 2 Bill (45+2), Enio (79)
Botafogo 3 Alex Telles (45+2 penal), Artur (72), Léo (77 en contra)
Vasco 0
Atlético Mineiro 3 Hulk (66), Igor Gomes (75), Biel (77)
Bahia 0
Gremio 0
Cruzeiro 1 Fabricio Bruno (43)
São Paulo 2 Luciano (3), Ferreirinha (80)
Flamengo 2 De Arrascaeta (8 penal), Lino (64)
- Jueves:
(22h30 GMT) Fluminense
Mirassol
(23h00 GMT) Ceará
Fortaleza
(00h30 GMT) Palmeiras
Santos
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Palmeiras 65 30 20 5 5 55 26 29
2. Flamengo 65 31 19 8 4 61 18 43
3. Cruzeiro 63 32 18 9 5 46 22 24
4. Mirassol 56 31 15 11 5 52 31 21
5. Bahia 52 32 15 7 10 42 38 4
6. Botafogo 51 32 14 9 9 44 28 16
7. Fluminense 47 31 14 5 12 37 37 0
8. São Paulo 45 32 12 9 11 37 35 2
9. Vasco 42 32 12 6 14 49 46 3
10. Corinthians 42 32 11 9 12 35 37 -2
11. Atlético Mineiro 40 31 10 10 11 30 32 -2
12. Red Bull Bragantino 39 32 11 6 15 37 50 -13
13. Gremio 39 32 10 9 13 33 41 -8
14. Ceará 38 31 10 8 13 29 29 0
15. Internacional 36 32 9 9 14 35 44 -9
16. Vitória 34 32 8 10 14 29 47 -18
17. Santos 33 30 8 9 13 31 43 -12
18. Juventude 29 32 8 5 19 26 58 -32
19. Fortaleza 28 30 7 7 16 28 45 -17
20. Sport 17 31 2 11 18 22 51 -29
prb-bds/cl
- 1
El estratega que mueve US$1,15 billones y decide el futuro de Arabia Saudita
- 2
La exprocuradora Gils Carbó reaparece como defensora de uno de los empresarios kirchneristas en el caso de los cuadernos de las coimas
- 3
Messi, figura en el foro empresarial de Miami: le entregaron la llave de la ciudad y se quebró
- 4
Sheinbaum denunció al hombre que la acosó: “Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con todas las mujeres?”