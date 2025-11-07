Un vistazo a la jornada brasileña
Resultados y goleadores de los partidos de la trigésima segunda jornada del campeonato...
Resultados y goleadores de los partidos de la 32ª jornada del campeonato de fútbol brasileño:
- Miércoles:
Vitória 1 Lucas Halter (68)
Internacional 0
Red Bull Bragantino 2 Eduardo Sasha (45 penal), Pitta (90+2)
Corinthians 1 Yuri Alberto (66)
Sport 0
Juventude 2 Bill (45+1), Enio(78)
Botafogo 3 Telles (45+1 penal), Artur (71), David Ricardo (76)
Vasco 0
Atlético Mineiro 3 Hulk (66), Igor Gomes (75), Biel (76)
Bahia 0
Gremio 0
Cruzeiro 1 Fabricio Bruno (42)
São Paulo 2 Luciano (3), Ferreirinha (79)
Flamengo 2 De Arrascaeta (7 penal), Samuel Lino (64)
- Jueves:
Fluminense 1 Kevin Serna (31)
Mirassol 0
Ceará 1 Pedro Raul (90)
Fortaleza 1 Adam Bareiro (37)
Palmeiras 2 Vitor Roque (67, 80)
Santos 0
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Palmeiras 68 31 21 5 5 57 26 31
2. Flamengo 65 31 19 8 4 61 18 43
3. Cruzeiro 63 32 18 9 5 46 22 24
4. Mirassol 56 32 15 11 6 52 32 20
5. Bahia 52 32 15 7 10 42 38 4
6. Botafogo 51 32 14 9 9 44 28 16
7. Fluminense 50 32 15 5 12 38 37 1
8. São Paulo 45 32 12 9 11 37 35 2
9. Vasco 42 32 12 6 14 49 46 3
10. Corinthians 42 32 11 9 12 35 37 -2
11. Atlético Mineiro 40 31 10 10 11 30 32 -2
12. Red Bull Bragantino 39 32 11 6 15 37 50 -13
13. Ceara 39 32 10 9 13 30 30 0
14. Gremio 39 32 10 9 13 33 41 -8
15. Internacional 36 32 9 9 14 35 44 -9
16. Vitória 34 32 8 10 14 29 47 -18
17. Santos 33 31 8 9 14 31 45 -14
18. Juventude 29 32 8 5 19 26 58 -32
19. Fortaleza 29 31 7 8 16 29 46 -17
20. Sport 17 31 2 11 18 22 51 -29
