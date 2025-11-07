LA NACION

Un vistazo a la jornada brasileña

Resultados y goleadores de los partidos de la trigésima segunda jornada del campeonato...

Resultados y goleadores de los partidos de la 32ª jornada del campeonato de fútbol brasileño:

- Miércoles:

Vitória 1 Lucas Halter (68)

Internacional 0

Red Bull Bragantino 2 Eduardo Sasha (45 penal), Pitta (90+2)

Corinthians 1 Yuri Alberto (66)

Sport 0

Juventude 2 Bill (45+1), Enio(78)

Botafogo 3 Telles (45+1 penal), Artur (71), David Ricardo (76)

Vasco 0

Atlético Mineiro 3 Hulk (66), Igor Gomes (75), Biel (76)

Bahia 0

Gremio 0

Cruzeiro 1 Fabricio Bruno (42)

São Paulo 2 Luciano (3), Ferreirinha (79)

Flamengo 2 De Arrascaeta (7 penal), Samuel Lino (64)

- Jueves:

Fluminense 1 Kevin Serna (31)

Mirassol 0

Ceará 1 Pedro Raul (90)

Fortaleza 1 Adam Bareiro (37)

Palmeiras 2 Vitor Roque (67, 80)

Santos 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Palmeiras 68 31 21 5 5 57 26 31

2. Flamengo 65 31 19 8 4 61 18 43

3. Cruzeiro 63 32 18 9 5 46 22 24

4. Mirassol 56 32 15 11 6 52 32 20

5. Bahia 52 32 15 7 10 42 38 4

6. Botafogo 51 32 14 9 9 44 28 16

7. Fluminense 50 32 15 5 12 38 37 1

8. São Paulo 45 32 12 9 11 37 35 2

9. Vasco 42 32 12 6 14 49 46 3

10. Corinthians 42 32 11 9 12 35 37 -2

11. Atlético Mineiro 40 31 10 10 11 30 32 -2

12. Red Bull Bragantino 39 32 11 6 15 37 50 -13

13. Ceara 39 32 10 9 13 30 30 0

14. Gremio 39 32 10 9 13 33 41 -8

15. Internacional 36 32 9 9 14 35 44 -9

16. Vitória 34 32 8 10 14 29 47 -18

17. Santos 33 31 8 9 14 31 45 -14

18. Juventude 29 32 8 5 19 26 58 -32

19. Fortaleza 29 31 7 8 16 29 46 -17

20. Sport 17 31 2 11 18 22 51 -29

