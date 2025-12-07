Un vistazo a la jornada brasileña
Resultados y goleadores de los partidos de la 38ª jornada del campeonato...
- 1 minuto de lectura'
Resultados y goleadores de los partidos de la 38ª jornada del campeonato de fútbol brasileño:
- Sábado:
Mirassol 3 Chico (13), Alesson (41), Cristian Renato (65)
Flamengo 3 Costa Telles (8), Guilherme (31, 59)
- Domingo:
Sport 0
Gremio 4 Carlos Vinicius (29, 31), Gustavo Martins (42), Cristaldo (48)
Botafogo 4 Arthur Cabral (48), Montoro (45+5), Marçal (84), Mateo Ponte (90+5)
Fortaleza 2 Breno Lopes (17), Adam Bareiro (56 penal)
Ceará 1 Pedro Raul (12)
Palmeiras 3 Facundo Torres (17), Ramón Sosa (60), Flaco Lopez (65)
Corinthians 1 Martinez (23)
Juventude 1 Edison Negueba (88)
Fluminense 2 Ganso (75), Thiago Silva (83)
Bahia 0
Internacional 3 Gabriel Mercado (50), Alan Patrick (77 penal), Carbonero (81)
Red Bull Bragantino 1 Jhon Jhon (87)
Vitória 1 Baralhas (68)
São Paulo 0
Atlético Mineiro 5 Júnior Alonso (18), Hulk (32), Dudu (49, 69), Victor Luis (75 en contra)
Vasco 0
Santos 3 Thaciano (26, 28), Joao Schmidt (61)
Cruzeiro 0
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Flamengo 79 38 23 10 5 78 27 51
2. Palmeiras 76 38 23 7 8 66 33 33
3. Cruzeiro 70 38 19 13 6 55 31 24
4. Mirassol 67 38 18 13 7 63 39 24
5. Fluminense 64 38 19 7 12 50 39 11
6. Botafogo 63 38 17 12 9 58 38 20
7. Bahia 60 38 17 9 12 50 46 4
8. Sao Paulo 51 38 14 9 15 43 47 -4
9. Gremio 49 38 13 10 15 47 50 -3
10. Red Bull Bragantino 48 38 14 6 18 45 57 -12
11. Atlético Mineiro 48 38 12 12 14 43 44 -1
12. Santos 47 38 12 11 15 45 50 -5
13. Corinthians 47 38 12 11 15 42 47 -5
14. Vasco 45 38 13 6 19 55 60 -5
15. Vitória 45 38 11 12 15 35 52 -17
16. Internacional 44 38 11 11 16 44 57 -13
17. Ceará 43 38 11 10 17 34 40 -6
18. Fortaleza 43 38 11 10 17 43 58 -15
19. Juventude 35 38 9 8 21 35 69 -34
20. Sport 17 38 2 11 25 28 75 -47
prb-bds/cl
