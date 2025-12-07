Un vistazo a la jornada brasileña

LA NACION

Resultados y goleadores de los partidos de la 38ª jornada del campeonato de fútbol brasileño:

- Sábado:

Mirassol 3 Chico (13), Alesson (41), Cristian Renato (65)

Flamengo 3 Costa Telles (8), Guilherme (31, 59)

- Domingo:

Sport 0

Gremio 4 Carlos Vinicius (29, 31), Gustavo Martins (42), Cristaldo (48)

Botafogo 4 Arthur Cabral (48), Montoro (45+5), Marçal (84), Mateo Ponte (90+5)

Fortaleza 2 Breno Lopes (17), Adam Bareiro (56 penal)

Ceará 1 Pedro Raul (12)

Palmeiras 3 Facundo Torres (17), Ramón Sosa (60), Flaco Lopez (65)

Corinthians 1 Martinez (23)

Juventude 1 Edison Negueba (88)

Fluminense 2 Ganso (75), Thiago Silva (83)

Bahia 0

Internacional 3 Gabriel Mercado (50), Alan Patrick (77 penal), Carbonero (81)

Red Bull Bragantino 1 Jhon Jhon (87)

Vitória 1 Baralhas (68)

São Paulo 0

Atlético Mineiro 5 Júnior Alonso (18), Hulk (32), Dudu (49, 69), Victor Luis (75 en contra)

Vasco 0

Santos 3 Thaciano (26, 28), Joao Schmidt (61)

Cruzeiro 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Flamengo 79 38 23 10 5 78 27 51

2. Palmeiras 76 38 23 7 8 66 33 33

3. Cruzeiro 70 38 19 13 6 55 31 24

4. Mirassol 67 38 18 13 7 63 39 24

5. Fluminense 64 38 19 7 12 50 39 11

6. Botafogo 63 38 17 12 9 58 38 20

7. Bahia 60 38 17 9 12 50 46 4

8. Sao Paulo 51 38 14 9 15 43 47 -4

9. Gremio 49 38 13 10 15 47 50 -3

10. Red Bull Bragantino 48 38 14 6 18 45 57 -12

11. Atlético Mineiro 48 38 12 12 14 43 44 -1

12. Santos 47 38 12 11 15 45 50 -5

13. Corinthians 47 38 12 11 15 42 47 -5

14. Vasco 45 38 13 6 19 55 60 -5

15. Vitória 45 38 11 12 15 35 52 -17

16. Internacional 44 38 11 11 16 44 57 -13

17. Ceará 43 38 11 10 17 34 40 -6

18. Fortaleza 43 38 11 10 17 43 58 -15

19. Juventude 35 38 9 8 21 35 69 -34

20. Sport 17 38 2 11 25 28 75 -47

