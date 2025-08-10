Un vistazo a la jornada brasileña
Resultados y goleadores de los partidos de la 19ª jornada del campeonato...
Resultados y goleadores de los partidos de la 19ª jornada del campeonato de fútbol brasileño:
- Sábado:
Sao Paulo 2 Bobadilla (20), Sabino (86)
Vitória 0
Red Bull Bragantino 1 Isidro Pitta (55)
Internacional 3 Ricardo Mathias (7, 46), Alan Patrick (33 penal)
Flamengo 2 Léo Pereira (19), Plata (68)
Mirassol 1 Gabriel (73)
Fortaleza 0
Botafogo 5 Marçal (14, 49), Arthur Cabral (45+5), David Ricardo (53), Matheus Martins (90+3)
Bahia 3 Bernal (12 en contra), Everton Ribeiro (20), Luciano Juba (89)
Fluminense 3 Germán Cano (8, 49), Nonato (72)
- Domingo:
(19h00 GMT) Palmeiras
Ceara
Vasco
Atlético Mineiro
(21h30 GMT) Cruzeiro
Santos
(23h30 GMT) Gremio
Sport
- Lunes:
(23h00 GMT) Juventude
Corinthians
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Flamengo 40 18 12 4 2 33 8 25
2. Cruzeiro 37 18 11 4 3 30 11 19
3. Palmeiras 33 16 10 3 3 21 14 7
4. Bahia 30 17 8 6 3 23 16 7
5. Botafogo 29 17 8 5 4 23 10 13
6. Mirassol 28 17 7 7 3 28 18 10
7. Sao Paulo 28 19 7 7 5 22 20 2
8. Red Bull Bragantino 27 19 8 3 8 22 25 -3
9. Fluminense 24 17 7 3 7 21 23 -2
10. Internacional 24 18 6 6 6 21 23 -2
11. Atlético Mineiro 23 16 6 5 5 18 17 1
12. Ceara 22 17 6 4 7 17 17 0
13. Corinthians 22 18 5 7 6 17 21 -4
14. Gremio 20 17 5 5 7 16 23 -7
15. Santos 18 17 5 3 9 18 22 -4
16. Vitória 18 19 3 9 7 16 22 -6
17. Vasco 15 16 4 3 9 18 23 -5
18. Fortaleza 15 18 3 6 9 18 29 -11
19. Juventude 11 16 3 2 11 11 35 -24
20. Sport 6 16 0 6 10 9 25 -16
