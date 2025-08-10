LA NACION

Un vistazo a la jornada brasileña

Resultados y goleadores de los partidos de la 19ª jornada del campeonato...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Un vistazo a la jornada brasileña
Un vistazo a la jornada brasileña

Resultados y goleadores de los partidos de la 19ª jornada del campeonato de fútbol brasileño:

- Sábado:

Sao Paulo 2 Bobadilla (20), Sabino (86)

Vitória 0

Red Bull Bragantino 1 Isidro Pitta (55)

Internacional 3 Ricardo Mathias (7, 46), Alan Patrick (33 penal)

Flamengo 2 Léo Pereira (19), Plata (68)

Mirassol 1 Gabriel (73)

Fortaleza 0

Botafogo 5 Marçal (14, 49), Arthur Cabral (45+5), David Ricardo (53), Matheus Martins (90+3)

Bahia 3 Bernal (12 en contra), Everton Ribeiro (20), Luciano Juba (89)

Fluminense 3 Germán Cano (8, 49), Nonato (72)

- Domingo:

(19h00 GMT) Palmeiras

Ceara

Vasco

Atlético Mineiro

(21h30 GMT) Cruzeiro

Santos

(23h30 GMT) Gremio

Sport

- Lunes:

(23h00 GMT) Juventude

Corinthians

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Flamengo 40 18 12 4 2 33 8 25

2. Cruzeiro 37 18 11 4 3 30 11 19

3. Palmeiras 33 16 10 3 3 21 14 7

4. Bahia 30 17 8 6 3 23 16 7

5. Botafogo 29 17 8 5 4 23 10 13

6. Mirassol 28 17 7 7 3 28 18 10

7. Sao Paulo 28 19 7 7 5 22 20 2

8. Red Bull Bragantino 27 19 8 3 8 22 25 -3

9. Fluminense 24 17 7 3 7 21 23 -2

10. Internacional 24 18 6 6 6 21 23 -2

11. Atlético Mineiro 23 16 6 5 5 18 17 1

12. Ceara 22 17 6 4 7 17 17 0

13. Corinthians 22 18 5 7 6 17 21 -4

14. Gremio 20 17 5 5 7 16 23 -7

15. Santos 18 17 5 3 9 18 22 -4

16. Vitória 18 19 3 9 7 16 22 -6

17. Vasco 15 16 4 3 9 18 23 -5

18. Fortaleza 15 18 3 6 9 18 29 -11

19. Juventude 11 16 3 2 11 11 35 -24

20. Sport 6 16 0 6 10 9 25 -16

LA NACION
Más leídas
  1. Belgrano se impuso a CASI y despejó su camino a las semifinales, Newman golpeó a Alumni y hubo un partido de 90 puntos
    1

    Top 12 de URBA: Belgrano festejó ante CASI y Newman le ganó un duelo decisivo a Alumni

  2. Los rumores sobre la salud de un aliado clave de Putin encienden alarmas en el Kremlin
    2

    “Al borde del colapso”: rumores de sucesión en la región de Rusia que podría poner en jaque al gobierno de Putin

  3. Dos boxeadores japoneses que pelearon la misma noche murieron con horas de diferencia
    3

    Dos boxeadores japoneses que pelearon la misma noche murieron con horas de diferencia

  4. Wanda encontró recuerdos de su matrimonio con Maxi López y le dedicó unas sentidas palabras
    4

    Wanda Nara encontró recuerdos de su matrimonio con Maxi López y le dedicó unas sentidas palabras a su ex

Cargando banners ...