Un vistazo a la jornada brasileña

Resultados y goleadores de los partidos de la 19ª jornada del campeonato...

Resultados y goleadores de los partidos de la 19ª jornada del campeonato de fútbol brasileño:

- Sábado:

São Paulo 2 Bobadilla (20), Sabino (86)

Vitória 0

Red Bull Bragantino 1 Isidro Pitta (55)

Internacional 3 Ricardo Mathias (7, 46), Alan Patrick (33 penal)

Flamengo 2 Léo Pereira (19), Gonzalo Plata (68)

Mirassol 1 Gabriel (73)

Fortaleza 0

Botafogo 5 Marçal (14, 49), Arthur Cabral (45+5), David Ricardo (53), Matheus Martins (90+3)

Bahia 3 Bernal (12 en contra), Everton Ribeiro (20), Leo Juba (89)

Fluminense 3 Germán Cano (8, 49), Nonato (72)

- Domingo:

Palmeiras 2 Flaco Lopez (67 penal), Vitor Roque (69)

Ceara 1 Lourenço (51)

Vasco 1 Pablo Vegetti (17 penal)

Atlético Mineiro 1 Gabriel Menino (1)

Cruzeiro 1 Fabricio Bruno (43)

Santos 2 Guilherme (61), Gustavo Caballero (87)

Gremio 0

Sport 1 Matheusinho (51)

- Lunes:

(23h00 GMT) Juventude

Corinthians

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Flamengo 40 18 12 4 2 33 8 25

2. Cruzeiro 37 19 11 4 4 31 13 18

3. Palmeiras 36 17 11 3 3 23 15 8

4. Bahia 30 17 8 6 3 23 16 7

5. Botafogo 29 17 8 5 4 23 10 13

6. Mirassol 28 17 7 7 3 28 18 10

7. Sao Paulo 28 19 7 7 5 22 20 2

8. Red Bull Bragantino 27 19 8 3 8 22 25 -3

9. Fluminense 24 17 7 3 7 21 23 -2

10. Atlético Mineiro 24 17 6 6 5 19 18 1

11. Internacional 24 18 6 6 6 21 23 -2

12. Ceara 22 18 6 4 8 18 19 -1

13. Corinthians 22 18 5 7 6 17 21 -4

14. Santos 21 18 6 3 9 20 23 -3

15. Gremio 20 18 5 5 8 16 24 -8

16. Vitória 18 19 3 9 7 16 22 -6

17. Vasco 16 17 4 4 9 19 24 -5

18. Fortaleza 15 18 3 6 9 18 29 -11

19. Juventude 11 16 3 2 11 11 35 -24

20. Sport 9 17 1 6 10 10 25 -15

