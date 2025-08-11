Un vistazo a la jornada brasileña
Resultados y goleadores de los partidos de la 19ª jornada del campeonato...
Resultados y goleadores de los partidos de la 19ª jornada del campeonato de fútbol brasileño:
- Sábado:
São Paulo 2 Bobadilla (20), Sabino (86)
Vitória 0
Red Bull Bragantino 1 Isidro Pitta (55)
Internacional 3 Ricardo Mathias (7, 46), Alan Patrick (33 penal)
Flamengo 2 Léo Pereira (19), Gonzalo Plata (68)
Mirassol 1 Gabriel (73)
Fortaleza 0
Botafogo 5 Marçal (14, 49), Arthur Cabral (45+5), David Ricardo (53), Matheus Martins (90+3)
Bahia 3 Bernal (12 en contra), Everton Ribeiro (20), Leo Juba (89)
Fluminense 3 Germán Cano (8, 49), Nonato (72)
- Domingo:
Palmeiras 2 Flaco Lopez (67 penal), Vitor Roque (69)
Ceara 1 Lourenço (51)
Vasco 1 Pablo Vegetti (17 penal)
Atlético Mineiro 1 Gabriel Menino (1)
Cruzeiro 1 Fabricio Bruno (43)
Santos 2 Guilherme (61), Gustavo Caballero (87)
Gremio 0
Sport 1 Matheusinho (51)
- Lunes:
(23h00 GMT) Juventude
Corinthians
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Flamengo 40 18 12 4 2 33 8 25
2. Cruzeiro 37 19 11 4 4 31 13 18
3. Palmeiras 36 17 11 3 3 23 15 8
4. Bahia 30 17 8 6 3 23 16 7
5. Botafogo 29 17 8 5 4 23 10 13
6. Mirassol 28 17 7 7 3 28 18 10
7. Sao Paulo 28 19 7 7 5 22 20 2
8. Red Bull Bragantino 27 19 8 3 8 22 25 -3
9. Fluminense 24 17 7 3 7 21 23 -2
10. Atlético Mineiro 24 17 6 6 5 19 18 1
11. Internacional 24 18 6 6 6 21 23 -2
12. Ceara 22 18 6 4 8 18 19 -1
13. Corinthians 22 18 5 7 6 17 21 -4
14. Santos 21 18 6 3 9 20 23 -3
15. Gremio 20 18 5 5 8 16 24 -8
16. Vitória 18 19 3 9 7 16 22 -6
17. Vasco 16 17 4 4 9 19 24 -5
18. Fortaleza 15 18 3 6 9 18 29 -11
19. Juventude 11 16 3 2 11 11 35 -24
20. Sport 9 17 1 6 10 10 25 -15
