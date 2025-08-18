Un vistazo a la jornada brasileña
Resultados y goleadores de los partidos de la 20ª jornada del campeonato…
- 1 minuto de lectura'
Resultados y goleadores de los partidos de la 20ª jornada del campeonato de fútbol brasileño:
- Sábado:
Ceara 1 Aylon (14)
Red Bull Bragantino 0
Fluminense 2 Germán Cano (9), Agustín Canobbio (64)
Fortaleza 1 Breno Lopes (73)
Sport 2 Lucas Lima (5), Lacerda (50)
São Paulo 2 Lucas Moura (66), Maik (90+1)
Vitória 2 Renato Kayser (32, 46)
Juventude 2 Formiga (81), Nene (90+10 penal)
Corinthians 1 Gui Negao (31)
Bahia 2 Michel Araújo (2), Willian José (43 penal)
- Domingo:
Santos 0
Vasco 6 Lucas Piton (18), David (52), Philippe Coutinho (54, 62), Rayan (60 penal), Tchê Tchê (68)
Atlético Mineiro 1 Scarpa (38)
Grémio 3 Edenilson (45), Fabián Balbuena (58), Alexander Aravena (90)
Internacional 1 Rafael Borré (90+2)
Flamengo 3 Pedro (7, 12), Gonzalo Plata (62)
Botafogo 0
Palmeiras 1 Felipe Anderson (45)
- Lunes:
Mirassol
Cruzeiro
Clasificación:
Pts J G E P GF GC Dif
1. Flamengo 43 19 13 4 2 36 9 27
2. Palmeiras 39 18 12 3 3 24 15 9
3. Cruzeiro 37 19 11 4 4 31 13 18
4. Bahia 33 18 9 6 3 25 17 8
5. Botafogo 29 18 8 5 5 23 11 12
6. São Paulo 29 20 7 8 5 24 22 2
7. Mirassol 28 17 7 7 3 28 18 10
8. Fluminense 27 18 8 3 7 23 24 -1
9. Red Bull Bragantino 27 20 8 3 9 22 26 -4
10. Ceara 25 19 7 4 8 19 19 0
11. Atlético Mineiro 24 18 6 6 6 20 21 -1
12. Internacional 24 19 6 6 7 22 26 -4
13. Grémio 23 19 6 5 8 19 25 -6
14. Corinthians 22 20 5 7 8 19 25 -6
15. Santos 21 19 6 3 10 20 29 -9
16. Vasco 19 18 5 4 9 25 24 1
17. Vitória 19 20 3 10 7 18 24 -6
18. Juventude 15 18 4 3 11 15 38 -23
19. Fortaleza 15 19 3 6 10 19 31 -12
20. Sport 10 18 1 7 10 12 27 -15
