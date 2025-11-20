Un vistazo a la jornada brasileña
Resultados y goleadores de los partidos de la 34ª jornada del campeonato...
- 1 minuto de lectura'
Resultados y goleadores de los partidos de la 34ª jornada del campeonato de fútbol brasileño:
- Martes:
Botafogo 3 Artur (30), Kadir (58, 90+5)
Sport 2 Pereira (14), Thyere (28)
- Miércoles:
Fluminense 2 Luciano Acosta (25), Kevin Serna (33)
Flamengo 1 Jorginho (85 penal)
Santos 1 Neymar (4)
Mirassol 1 Reinaldo (60 penal)
Gremio 2 Carlos Vinicius (51), Amuzu (84)
Vasco 0
- Partido anticipado de la 37ª jornada Palmeiras 0 Vitória 0
- Jueves:
(19h00 GMT) Juventude
Cruzeiro
(21h00 GMT) Bahia
Fortaleza
(22h30 GMT) Corinthians
São Paulo
(00h30 GMT) Ceara
Internacional
- Aplazados:
Atlético Mineiro Palmeiras
Bragantino Vitória
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Flamengo 71 34 21 8 5 70 23 47
2. Palmeiras 69 34 21 6 7 58 29 29
3. Cruzeiro 64 33 18 10 5 46 22 24
4. Mirassol 60 34 16 12 6 55 34 21
5. Botafogo 55 34 15 10 9 47 30 17
6. Fluminense 54 34 16 6 12 40 38 2
7. Bahia 53 33 15 8 10 44 40 4
8. Red Bull Bragantino 45 34 13 6 15 40 50 -10
9. São Paulo 45 33 12 9 12 37 36 1
10. Atlético Mineiro 44 34 11 11 12 37 39 -2
11. Gremio 43 34 11 10 13 37 43 -6
12. Vasco 42 34 12 6 16 50 51 -1
13. Ceara 42 33 11 9 13 31 30 1
14. Corinthians 42 33 11 9 13 35 38 -3
15. Internacional 37 33 9 10 14 37 46 -9
16. Santos 37 34 9 10 15 35 49 -14
17. Vitória 36 34 8 12 14 29 47 -18
18. Juventude 32 33 9 5 19 29 59 -30
19. Fortaleza 31 33 7 10 16 34 51 -17
20. Sport 17 34 2 11 21 27 63 -36
