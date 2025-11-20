LA NACION

Un vistazo a la jornada brasileña

Resultados y goleadores de los partidos de la 34ª jornada del campeonato...

Resultados y goleadores de los partidos de la 34ª jornada del campeonato de fútbol brasileño:

- Martes:

Botafogo 3 Artur (30), Kadir (58, 90+5)

Sport 2 Pereira (14), Thyere (28)

- Miércoles:

Fluminense 2 Luciano Acosta (25), Kevin Serna (33)

Flamengo 1 Jorginho (85 penal)

Santos 1 Neymar (4)

Mirassol 1 Reinaldo (60 penal)

Gremio 2 Carlos Vinicius (51), Amuzu (84)

Vasco 0

- Partido anticipado de la 37ª jornada Palmeiras 0 Vitória 0

- Jueves:

(19h00 GMT) Juventude

Cruzeiro

(21h00 GMT) Bahia

Fortaleza

(22h30 GMT) Corinthians

São Paulo

(00h30 GMT) Ceara

Internacional

- Aplazados:

Atlético Mineiro Palmeiras

Bragantino Vitória

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Flamengo 71 34 21 8 5 70 23 47

2. Palmeiras 69 34 21 6 7 58 29 29

3. Cruzeiro 64 33 18 10 5 46 22 24

4. Mirassol 60 34 16 12 6 55 34 21

5. Botafogo 55 34 15 10 9 47 30 17

6. Fluminense 54 34 16 6 12 40 38 2

7. Bahia 53 33 15 8 10 44 40 4

8. Red Bull Bragantino 45 34 13 6 15 40 50 -10

9. São Paulo 45 33 12 9 12 37 36 1

10. Atlético Mineiro 44 34 11 11 12 37 39 -2

11. Gremio 43 34 11 10 13 37 43 -6

12. Vasco 42 34 12 6 16 50 51 -1

13. Ceara 42 33 11 9 13 31 30 1

14. Corinthians 42 33 11 9 13 35 38 -3

15. Internacional 37 33 9 10 14 37 46 -9

16. Santos 37 34 9 10 15 35 49 -14

17. Vitória 36 34 8 12 14 29 47 -18

18. Juventude 32 33 9 5 19 29 59 -30

19. Fortaleza 31 33 7 10 16 34 51 -17

20. Sport 17 34 2 11 21 27 63 -36

