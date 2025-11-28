Un vistazo a la jornada brasileña
- 1 minuto de lectura'
Resultados y goleadores de los partidos de la 36ª jornada del campeonato de fútbol brasileño:
- Martes:
Atlético Mineiro 1 Bernard (34)
Flamengo 1 Bruno Henrique (90+2)
Gremio 3 Amuzu (45+3), Carlos Vinicius (61 penal), Willian (85 penal)
Palmeiras 2 Facundo Torres (24), Benedetti (90+3)
- Miércoles:
Red Bull Bragantino 0
Fortaleza 1 Adam Bareiro (76)
- Jueves:
Fluminense 6 Agustín Canobbio (9 penal, 77), Martinelli (16), Nonato (24), Jhon Kennedy (69), Kevin Serna (87)
São Paulo 0
- Viernes:
(22h00 GMT) Juventude
Bahia
(22h30 GMT) Vasco
Internacional
(00h30 GMT) Santos
Sport
- Sábado:
(19h00 GMT) Vitória
Mirassol
(00h00 GMT) Ceará
Cruzeiro
- Domingo:
(19h00 GMT) Corinthians
Botafogo
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Flamengo 75 36 22 9 5 74 24 50
2. Palmeiras 70 36 21 7 8 60 32 28
3. Cruzeiro 68 35 19 11 5 52 25 27
4. Mirassol 63 35 17 12 6 58 34 24
5. Fluminense 58 36 17 7 12 46 38 8
6. Botafogo 58 35 16 10 9 50 32 18
7. Bahia 56 35 16 8 11 47 43 4
8. São Paulo 48 36 13 9 14 40 46 -6
9. Gremio 46 36 12 10 14 42 48 -6
10. Red Bull Bragantino 45 36 13 6 17 40 54 -14
11. Corinthians 45 35 12 9 14 38 42 -4
12. Atlético Mineiro 45 35 11 12 12 38 40 -2
13. Vasco 42 35 12 6 17 50 52 -2
14. Ceará 42 35 11 9 15 32 35 -3
15. Internacional 41 35 10 11 14 40 48 -8
16. Vitória 39 35 9 12 14 32 48 -16
17. Santos 38 35 9 11 15 36 50 -14
18. Fortaleza 37 35 9 10 16 38 53 -15
19. Juventude 33 35 9 6 20 33 64 -31
20. Sport 17 35 2 11 22 28 66 -38
