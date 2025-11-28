Un vistazo a la jornada brasileña

Resultados y goleadores de los partidos de la 36ª jornada del campeonato de fútbol brasileño:

- Martes:

Atlético Mineiro 1 Bernard (34)

Flamengo 1 Bruno Henrique (90+2)

Gremio 3 Amuzu (45+3), Carlos Vinicius (61 penal), Willian (85 penal)

Palmeiras 2 Facundo Torres (24), Benedetti (90+3)

- Miércoles:

Red Bull Bragantino 0

Fortaleza 1 Adam Bareiro (76)

- Jueves:

Fluminense 6 Agustín Canobbio (9 penal, 77), Martinelli (16), Nonato (24), Jhon Kennedy (69), Kevin Serna (87)

São Paulo 0

- Viernes:

(22h00 GMT) Juventude

Bahia

(22h30 GMT) Vasco

Internacional

(00h30 GMT) Santos

Sport

- Sábado:

(19h00 GMT) Vitória

Mirassol

(00h00 GMT) Ceará

Cruzeiro

- Domingo:

(19h00 GMT) Corinthians

Botafogo

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Flamengo 75 36 22 9 5 74 24 50

2. Palmeiras 70 36 21 7 8 60 32 28

3. Cruzeiro 68 35 19 11 5 52 25 27

4. Mirassol 63 35 17 12 6 58 34 24

5. Fluminense 58 36 17 7 12 46 38 8

6. Botafogo 58 35 16 10 9 50 32 18

7. Bahia 56 35 16 8 11 47 43 4

8. São Paulo 48 36 13 9 14 40 46 -6

9. Gremio 46 36 12 10 14 42 48 -6

10. Red Bull Bragantino 45 36 13 6 17 40 54 -14

11. Corinthians 45 35 12 9 14 38 42 -4

12. Atlético Mineiro 45 35 11 12 12 38 40 -2

13. Vasco 42 35 12 6 17 50 52 -2

14. Ceará 42 35 11 9 15 32 35 -3

15. Internacional 41 35 10 11 14 40 48 -8

16. Vitória 39 35 9 12 14 32 48 -16

17. Santos 38 35 9 11 15 36 50 -14

18. Fortaleza 37 35 9 10 16 38 53 -15

19. Juventude 33 35 9 6 20 33 64 -31

20. Sport 17 35 2 11 22 28 66 -38

bds-prb/cl