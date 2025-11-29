Un vistazo a la jornada brasileña
Resultados y goleadores de los partidos de la 36ª jornada del campeonato...
Resultados y goleadores de los partidos de la 36ª jornada del campeonato de fútbol brasileño:
- Martes:
Atlético Mineiro 1 Bernard (34)
Flamengo 1 Bruno Henrique (90+2)
Gremio 3 Amuzu (45+3), Carlos Vinicius (61), Willian (85)
Palmeiras 2 Facundo Torres (24), Benedetti (90+3)
- Miércoles:
Red Bull Bragantino 0
Fortaleza 1 Adam Bareiro (76)
- Jueves:
Fluminense 6 Agustín Canobbio (9), Martinelli (16), Nonato (24), John Kennedy (69), Kevin Serna (87)
São Paulo 0
- Viernes:
Juventude 1 Bill (28)
Bahia 1 Ademir (21)
Vasco 5 Andrés Gomez (2), Rayan (9, 47), Barros (58), Nuno Moreira (66)
Internacional 1 Ricardo Mathias (45+2)
Santos 3 Neymar (25), Lucas Kal (36 en contra), Schmidt (67)
Sport 0
- Sábado:
(19h00 GMT) Vitória
Mirassol
(00h00 GMT) Ceará
Cruzeiro
- Domingo:
(19h00 GMT) Corinthians
Botafogo
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Flamengo 75 36 22 9 5 74 24 50
2. Palmeiras 70 36 21 7 8 60 32 28
3. Cruzeiro 68 35 19 11 5 52 25 27
4. Mirassol 63 35 17 12 6 58 34 24
5. Fluminense 58 36 17 7 12 46 38 8
6. Botafogo 58 35 16 10 9 50 32 18
7. Bahia 57 36 16 9 11 48 44 4
8. São Paulo 48 36 13 9 14 40 46 -6
9. Gremio 46 36 12 10 14 42 48 -6
10. Vasco 45 36 13 6 17 55 53 2
11. Red Bull Bragantino 45 36 13 6 17 40 54 -14
12. Corinthians 45 35 12 9 14 38 42 -4
13. Atlético Mineiro 45 35 11 12 12 38 40 -2
14. Ceará 42 35 11 9 15 32 35 -3
15. Santos 41 36 10 11 15 39 50 -11
16. Internacional 41 36 10 11 15 41 53 -12
17. Vitória 39 35 9 12 14 32 48 -16
18. Fortaleza 37 35 9 10 16 38 53 -15
19. Juventude 34 36 9 7 20 34 65 -31
20. Sport 17 36 2 11 23 28 69 -41
