Un vistazo a la jornada brasileña
Resultados y goleadores de los partidos de la 22ª jornada del campeonato...
Resultados y goleadores de los partidos de la 22ª jornada del campeonato de fútbol brasileño:
- Sábado:
Ceara 0
Juventude 1 Luis Mandaca (90+5)
Botafogo 4 Danilo (6), Newton (33), Savarino (45+2), Montoro (90+2)
Red Bull Bragantino 1 Jhon Jhon (15)
Cruzeiro 1 Matheus Pereira (64)
São Paulo 0
- Domingo:
(19h00 GMT) Santos
Fluminense
Flamengo
Grémio
(21h30 GMT) Vitória
Atlético Mineiro
Corinthians
Palmeiras
Mirassol
Bahia
(23h30 GMT) Sport
Vasco
Internacional
Fortaleza
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Flamengo 46 20 14 4 2 44 9 35
2. Cruzeiro 44 22 13 5 4 35 15 20
3. Palmeiras 42 19 13 3 3 27 15 12
4. Bahia 36 19 10 6 3 27 17 10
5. Botafogo 35 20 10 5 5 30 13 17
6. Mirassol 32 19 8 8 3 30 19 11
7. São Paulo 32 22 8 8 6 26 23 3
8. Red Bull Bragantino 30 22 9 3 10 27 32 -5
9. Fluminense 27 19 8 3 8 25 28 -3
10. Ceara 26 21 7 5 9 19 20 -1
11. Corinthians 25 21 6 7 8 22 27 -5
12. Atlético Mineiro 24 19 6 6 7 20 23 -3
13. Internacional 24 20 6 6 8 23 28 -5
14. Grémio 24 20 6 6 8 19 25 -6
15. Santos 21 20 6 3 11 20 31 -11
16. Juventude 21 21 6 3 12 19 41 -22
17. Vasco 19 20 5 4 11 27 29 -2
18. Vitória 19 21 3 10 8 18 32 -14
19. Fortaleza 15 20 3 6 11 19 32 -13
20. Sport 10 19 1 7 11 12 30 -18
prb-bds/cl
