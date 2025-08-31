LA NACION

Un vistazo a la jornada brasileña

Resultados y goleadores de los partidos de la 22ª jornada del campeonato...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Un vistazo a la jornada brasileña
Un vistazo a la jornada brasileña

Resultados y goleadores de los partidos de la 22ª jornada del campeonato de fútbol brasileño:

- Sábado:

Ceara 0

Juventude 1 Luis Mandaca (90+5)

Botafogo 4 Danilo (6), Newton (33), Savarino (45+2), Montoro (90+2)

Red Bull Bragantino 1 Jhon Jhon (15)

Cruzeiro 1 Matheus Pereira (64)

São Paulo 0

- Domingo:

(19h00 GMT) Santos

Fluminense

Flamengo

Grémio

(21h30 GMT) Vitória

Atlético Mineiro

Corinthians

Palmeiras

Mirassol

Bahia

(23h30 GMT) Sport

Vasco

Internacional

Fortaleza

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Flamengo 46 20 14 4 2 44 9 35

2. Cruzeiro 44 22 13 5 4 35 15 20

3. Palmeiras 42 19 13 3 3 27 15 12

4. Bahia 36 19 10 6 3 27 17 10

5. Botafogo 35 20 10 5 5 30 13 17

6. Mirassol 32 19 8 8 3 30 19 11

7. São Paulo 32 22 8 8 6 26 23 3

8. Red Bull Bragantino 30 22 9 3 10 27 32 -5

9. Fluminense 27 19 8 3 8 25 28 -3

10. Ceara 26 21 7 5 9 19 20 -1

11. Corinthians 25 21 6 7 8 22 27 -5

12. Atlético Mineiro 24 19 6 6 7 20 23 -3

13. Internacional 24 20 6 6 8 23 28 -5

14. Grémio 24 20 6 6 8 19 25 -6

15. Santos 21 20 6 3 11 20 31 -11

16. Juventude 21 21 6 3 12 19 41 -22

17. Vasco 19 20 5 4 11 27 29 -2

18. Vitória 19 21 3 10 8 18 32 -14

19. Fortaleza 15 20 3 6 11 19 32 -13

20. Sport 10 19 1 7 11 12 30 -18

prb-bds/cl

LA NACION
Más leídas
  1. Levantaron el secreto bancario y fiscal de Spagnuolo y de los dueños de la droguería Suizo Argentina
    1

    Levantaron el secreto bancario y fiscal de Spagnuolo y de los dueños de la droguería Suizo Argentina

  2. Triunfos clave de los cuatro primeros de la tabla rumbo a los playoffs, aunque el SIC lo saboreó más
    2

    Top 12 de la URBA: SIC dio vuelta el clásico ante CUBA como visitante y dio otro paso hacia la clasificación

  3. Un nuevo SUV con tracción total llegó al mercado argentino para posicionarse en un segmento competitivo
    3

    Un nuevo SUV con tracción total llegó al mercado argentino para posicionarse en un segmento competitivo

  4. El niño "vagoneta" que solo quería relatar carreras, creó una marca icónica y mantiene el fuego a los 86
    4

    Carlos Legnani y su pasión inextinguible por relatar carreras de auto: del fanatismo por “El Aguilucho” a crear Campeones

Cargando banners ...