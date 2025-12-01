Un vistazo a la jornada brasileña
Resultados y goleadores de los partidos de la 36ª jornada del campeonato...
- 1 minuto de lectura'
Resultados y goleadores de los partidos de la 36ª jornada del campeonato de fútbol brasileño:
- Martes:
Atlético Mineiro 1 Bernard (34)
Flamengo 1 Bruno Henrique (90+2)
Gremio 3 Amuzu (45+3), Carlos Vinicius (61 penal), Willian (85 penal)
Palmeiras 2 Torres (24), Benedetti (90+3)
- Miércoles:
Red Bull Bragantino 0
Fortaleza 1 Adam Bareiro (76)
- Jueves:
Fluminense 6 Agustín Canobbio (9 penal, 77), Martinelli (16), Nonato (24), John Kennedy (69), Kevin Serna (87)
São Paulo 0
- Viernes:
Juventude 1 Bill (28)
Bahia 1 Ademir (21)
Vasco 5 Andrés Gómez (1), Rayan (8, 46), Barros (57), Nuno Moreira (65)
Internacional 1 Ricardo Mathias (45+1)
Santos 3 Neymar (25), Kal (36 en contra), Schmidt (67)
Sport 0
- Sábado:
Vitória 2 Halter (25), Matheusinho (90 penal)
Mirassol 0
Ceará 1 Zanocelo (56)
Cruzeiro 1 Machado (71 en contra)
- Domingo:
Corinthians 2 Raniele (7), Gustavo Henrique (82)
Botafogo 2 Cuiabano (60), Jordan Barrera (66)
Clasificación:
- Pts J G E P GF GC Dif
1. Flamengo 75 36 22 9 5 74 24 50
2. Palmeiras 70 36 21 7 8 60 32 28
3. Cruzeiro 69 36 19 12 5 53 26 27
4. Mirassol 63 36 17 12 7 58 36 22
5. Botafogo 59 36 16 11 9 52 34 18
6. Fluminense 58 36 17 7 12 46 38 8
7. Bahia 57 36 16 9 11 48 44 4
8. São Paulo 48 36 13 9 14 40 46 -6
9. Corinthians 46 36 12 10 14 40 44 -4
10. Gremio 46 36 12 10 14 42 48 -6
11. Vasco 45 36 13 6 17 55 53 2
12. Red Bull Bragantino 45 36 13 6 17 40 54 -14
13. Atlético Mineiro 45 36 11 12 13 38 41 -3
14. Ceará 43 36 11 10 15 33 36 -3
15. Vitória 42 36 10 12 14 34 48 -14
16. Santos 41 36 10 11 15 39 50 -11
17. Internacional 41 36 10 11 15 41 53 -12
18. Fortaleza 40 36 10 10 16 39 53 -14
19. Juventude 34 36 9 7 20 34 65 -31
20. Sport 17 36 2 11 23 28 69 -41
prb/bds/cl
- 1
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 30 de noviembre
- 2
ADN del crimen. Luz verde para conocer la verdad sobre un asesinato que estuvo oculto durante más de cuatro décadas
- 3
Una masiva marcha opositora exigió elecciones anticipadas y el pedido de prisión para Pedro Sánchez
- 4
Boca aguantó el 1 a 0 ante Argentinos gracias a Marchesin y jugará las semifinales del Torneo Clausura