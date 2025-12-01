LA NACION

Un vistazo a la jornada brasileña

Resultados y goleadores de los partidos de la 36ª jornada del campeonato de fútbol brasileño:

Resultados y goleadores de los partidos de la 36ª jornada del campeonato de fútbol brasileño:

- Martes:

Atlético Mineiro 1 Bernard (34)

Flamengo 1 Bruno Henrique (90+2)

Gremio 3 Amuzu (45+3), Carlos Vinicius (61 penal), Willian (85 penal)

Palmeiras 2 Torres (24), Benedetti (90+3)

- Miércoles:

Red Bull Bragantino 0

Fortaleza 1 Adam Bareiro (76)

- Jueves:

Fluminense 6 Agustín Canobbio (9 penal, 77), Martinelli (16), Nonato (24), John Kennedy (69), Kevin Serna (87)

São Paulo 0

- Viernes:

Juventude 1 Bill (28)

Bahia 1 Ademir (21)

Vasco 5 Andrés Gómez (1), Rayan (8, 46), Barros (57), Nuno Moreira (65)

Internacional 1 Ricardo Mathias (45+1)

Santos 3 Neymar (25), Kal (36 en contra), Schmidt (67)

Sport 0

- Sábado:

Vitória 2 Halter (25), Matheusinho (90 penal)

Mirassol 0

Ceará 1 Zanocelo (56)

Cruzeiro 1 Machado (71 en contra)

- Domingo:

Corinthians 2 Raniele (7), Gustavo Henrique (82)

Botafogo 2 Cuiabano (60), Jordan Barrera (66)

Clasificación:

- Pts J G E P GF GC Dif

1. Flamengo 75 36 22 9 5 74 24 50

2. Palmeiras 70 36 21 7 8 60 32 28

3. Cruzeiro 69 36 19 12 5 53 26 27

4. Mirassol 63 36 17 12 7 58 36 22

5. Botafogo 59 36 16 11 9 52 34 18

6. Fluminense 58 36 17 7 12 46 38 8

7. Bahia 57 36 16 9 11 48 44 4

8. São Paulo 48 36 13 9 14 40 46 -6

9. Corinthians 46 36 12 10 14 40 44 -4

10. Gremio 46 36 12 10 14 42 48 -6

11. Vasco 45 36 13 6 17 55 53 2

12. Red Bull Bragantino 45 36 13 6 17 40 54 -14

13. Atlético Mineiro 45 36 11 12 13 38 41 -3

14. Ceará 43 36 11 10 15 33 36 -3

15. Vitória 42 36 10 12 14 34 48 -14

16. Santos 41 36 10 11 15 39 50 -11

17. Internacional 41 36 10 11 15 41 53 -12

18. Fortaleza 40 36 10 10 16 39 53 -14

19. Juventude 34 36 9 7 20 34 65 -31

20. Sport 17 36 2 11 23 28 69 -41

