Un vistazo a la jornada brasileña
Resultados y goleadores de los partidos de la 22ª jornada del campeonato…
- 1 minuto de lectura'
Resultados y goleadores de los partidos de la 22ª jornada del campeonato de fútbol brasileño:
- Sábado:
Ceara 0
Juventude 1 Mandaca (90+5)
Botafogo 4 Danilo (6), Newton (33), Savarino (45+2), Montoro (90+2)
Red Bull Bragantino 1 Jhon Jhon (15)
Cruzeiro 1 Pereira (64)
São Paulo 0
- Domingo:
Santos 0
Fluminense 0
Flamengo 1 De Arrascaeta (52)
Grémio 1 Tiago Volpi (84 penal)
Vitória 1 Erick (5)
Atlético Mineiro 0
Corinthians 1 Piquerez (26 en contra)
Palmeiras 1 Vitor Roque (14 penal)
Mirassol 5 Joao Victor (2), Chico Da Costa (22), Ronaldo (30 en contra), Alesson (59), Cristian Renato (75)
Bahia 1 Nestor (88)
Sport 2 Lucas Lima (25 penal), Ramon (74)
Vasco 3 Moreira (8), Coutinho (43), Pablo Vegetti (49 penal)
Internacional 2 Alan Patrick (24 penal), Vitinho (51)
Fortaleza 1 Lucca Prior (31)
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Flamengo 47 21 14 5 2 45 10 35
2. Cruzeiro 44 22 13 5 4 35 15 20
3. Palmeiras 43 20 13 4 3 28 16 12
4. Bahia 36 20 10 6 4 28 22 6
5. Botafogo 35 20 10 5 5 30 13 17
6. Mirassol 35 20 9 8 3 35 20 15
7. São Paulo 32 22 8 8 6 26 23 3
8. Red Bull Bragantino 30 22 9 3 10 27 32 -5
9. Fluminense 28 20 8 4 8 25 28 -3
10. Internacional 27 21 7 6 8 25 29 -4
11. Ceara 26 21 7 5 9 19 20 -1
12. Corinthians 26 22 6 8 8 23 28 -5
13. Grémio 25 21 6 7 8 20 26 -6
14. Atlético Mineiro 24 20 6 6 8 20 24 -4
15. Vasco 22 21 6 4 11 30 31 -1
16. Santos 22 21 6 4 11 20 31 -11
17. Vitória 22 22 4 10 8 19 32 -13
18. Juventude 21 21 6 3 12 19 41 -22
19. Fortaleza 15 21 3 6 12 20 34 -14
20. Sport 10 20 1 7 12 14 33 -19
