LA NACION

Un vistazo a la jornada del Brasileirao 2025

Resultados y goleadores de los partidos de la vigésima fecha del...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Un vistazo a la jornada del Brasileirao 2025
Un vistazo a la jornada del Brasileirao 2025

Resultados y goleadores de los partidos de la vigésima fecha del Brasileirao de 2025:

- Sábado:

Ceara 1 Aylon (14)

Red Bull Bragantino 0

Fluminense 2 Germán Cano (9), Agustín Canobbio (64)

Fortaleza 1 Breno Lopes (73)

Sport 2 Lucas Lima (5), Lacerda (50)

São Paulo 2 Lucas Moura (66), Maik (90+1)

Vitória 2 Kayser De Souza (32, 46)

Juventude 2 Formiga (81), Nene (90+10 penal)

Corinthians 1 Negao (31)

Bahia 2 Araújo (2), Willian José (43 penal)

- Domingo:

Santos

Vasco

Atlético Mineiro

Grémio

Internacional

Flamengo

Botafogo

Palmeiras

- Lunes:

Mirassol

Cruzeiro

Clasificación:

Pts J G E P GF GC Dif

1. Flamengo 40 18 12 4 2 33 8 25

2. Cruzeiro 37 19 11 4 4 31 13 18

3. Palmeiras 36 17 11 3 3 23 15 8

4. Bahia 33 18 9 6 3 25 17 8

5. Botafogo 29 17 8 5 4 23 10 13

6. São Paulo 29 20 7 8 5 24 22 2

7. Mirassol 28 17 7 7 3 28 18 10

8. Fluminense 27 18 8 3 7 23 24 -1

9. Red Bull Bragantino 27 20 8 3 9 22 26 -4

10. Ceara 25 19 7 4 8 19 19 0

11. Atlético Mineiro 24 17 6 6 5 19 18 1

12. Internacional 24 18 6 6 6 21 23 -2

13. Corinthians 22 20 5 7 8 19 25 -6

14. Santos 21 18 6 3 9 20 23 -3

15. Grémio 20 18 5 5 8 16 24 -8

16. Vitória 19 20 3 10 7 18 24 -6

17. Vasco 16 17 4 4 9 19 24 -5

18. Juventude 15 18 4 3 11 15 38 -23

19. Fortaleza 15 19 3 6 10 19 31 -12

20. Sport 10 18 1 7 10 12 27 -15

LA NACION
Más leídas
  1. Así quedó el cuadro femenino de semifinales del Masters 1000 de Cincinnati 2025
    1

    Así quedó el cuadro femenino de semifinales del Masters 1000 de Cincinnati 2025

  2. Eva De Dominici enfrentó las críticas por su papel en Homo Argentum y se refirió a las comparaciones con Thelma Fardin
    2

    Eva De Dominici enfrentó las críticas por su papel en Homo Argentum y se refirió a las comparaciones con Thelma Fardin

  3. Meryl Streep dio a conocer quién fue el actor que mejor la besó
    3

    Meryl Streep dio a conocer quién fue el actor que mejor la besó: “Nadie lo hizo como él”

  4. Schiaretti va por el PJ, suena Bornoroni y confirman a una exmodelo
    4

    Schiaretti va por el PJ, suena Bornoroni y confirman a una exmodelo

Cargando banners ...