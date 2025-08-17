Un vistazo a la jornada del Brasileirao 2025
Resultados y goleadores de los partidos de la vigésima fecha del...
Resultados y goleadores de los partidos de la vigésima fecha del Brasileirao de 2025:
- Sábado:
Ceara 1 Aylon (14)
Red Bull Bragantino 0
Fluminense 2 Germán Cano (9), Agustín Canobbio (64)
Fortaleza 1 Breno Lopes (73)
Sport 2 Lucas Lima (5), Lacerda (50)
São Paulo 2 Lucas Moura (66), Maik (90+1)
Vitória 2 Kayser De Souza (32, 46)
Juventude 2 Formiga (81), Nene (90+10 penal)
Corinthians 1 Negao (31)
Bahia 2 Araújo (2), Willian José (43 penal)
- Domingo:
Santos
Vasco
Atlético Mineiro
Grémio
Internacional
Flamengo
Botafogo
Palmeiras
- Lunes:
Mirassol
Cruzeiro
Clasificación:
Pts J G E P GF GC Dif
1. Flamengo 40 18 12 4 2 33 8 25
2. Cruzeiro 37 19 11 4 4 31 13 18
3. Palmeiras 36 17 11 3 3 23 15 8
4. Bahia 33 18 9 6 3 25 17 8
5. Botafogo 29 17 8 5 4 23 10 13
6. São Paulo 29 20 7 8 5 24 22 2
7. Mirassol 28 17 7 7 3 28 18 10
8. Fluminense 27 18 8 3 7 23 24 -1
9. Red Bull Bragantino 27 20 8 3 9 22 26 -4
10. Ceara 25 19 7 4 8 19 19 0
11. Atlético Mineiro 24 17 6 6 5 19 18 1
12. Internacional 24 18 6 6 6 21 23 -2
13. Corinthians 22 20 5 7 8 19 25 -6
14. Santos 21 18 6 3 9 20 23 -3
15. Grémio 20 18 5 5 8 16 24 -8
16. Vitória 19 20 3 10 7 18 24 -6
17. Vasco 16 17 4 4 9 19 24 -5
18. Juventude 15 18 4 3 11 15 38 -23
19. Fortaleza 15 19 3 6 10 19 31 -12
20. Sport 10 18 1 7 10 12 27 -15
