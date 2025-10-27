Un vistazo a la jornada del Brasileirao de 2025
Resultados y goleadores de los partidos de la trigésima jornada del campeonato brasileño de fútbol de 2025:
- Sábado:
Atlético Mineiro 1 Alan Franco (1)
Ceara 0
Vitória 0
Corinthians 1 Charles (87)
Fluminense 1 Samuel Xavier (61)
Internacional 0
Sport 1 Derik Lacerda (38)
Mirassol 2 Negueba (28), Guilherme (47)
Fortaleza 1 Breno Lopes (12)
Flamengo 0
São Paulo 2 Luciano (7), Bobadilla (41)
Bahia 0
- Domingo:
Botafogo 2 Joaquín Correa (1, 39)
Santos 2 Souza (26), Barreal (70 penal)
Grémio 3 Carlos Vinicius (35 penal, 48, 67)
Juventude 1 Igor Formiga (79)
Red Bull Bragantino 0
Vasco 3 Pablo Vegetti (27, 69), GB (89)
Palmeiras 0
Cruzeiro 0
Clasificación:
Pts J G E P GF GC Dif
1. Palmeiras 62 29 19 5 5 53 26 27
2. Flamengo 61 29 18 7 4 56 16 40
3. Cruzeiro 57 30 16 9 5 42 21 21
4. Mirassol 55 30 15 10 5 52 31 21
5. Bahia 49 30 14 7 9 40 34 6
6. Botafogo 47 30 13 8 9 41 28 13
7. Fluminense 44 29 13 5 11 36 35 1
8. Vasco 42 30 12 6 12 49 41 8
9. São Paulo 41 30 11 8 11 33 33 0
10. Corinthians 39 30 10 9 11 32 35 -3
11. Grémio 39 30 10 9 11 33 38 -5
12. Red Bull Bragantino 36 30 10 6 14 34 47 -13
13. Atlético Mineiro 36 29 9 9 11 27 32 -5
14. Ceara 35 29 9 8 12 27 28 -1
15. Internacional 35 30 9 8 13 35 43 -8
16. Santos 32 29 8 8 13 30 42 -12
17. Vitória 31 30 7 10 13 27 44 -17
18. Fortaleza 27 29 7 6 16 27 44 -17
19. Juventude 26 30 7 5 18 24 56 -32
20. Sport 17 29 2 11 16 22 46 -24
