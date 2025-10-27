LA NACION

Un vistazo a la jornada del Brasileirao de 2025

Resultados y goleadores de los partidos de la trigésima jornada del campeonato brasileño de...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Un vistazo a la jornada del Brasileirao de 2025
Un vistazo a la jornada del Brasileirao de 2025

Resultados y goleadores de los partidos de la trigésima jornada del campeonato brasileño de fútbol de 2025:

- Sábado:

Atlético Mineiro 1 Alan Franco (1)

Ceara 0

Vitória 0

Corinthians 1 Charles (87)

Fluminense 1 Samuel Xavier (61)

Internacional 0

Sport 1 Derik Lacerda (38)

Mirassol 2 Negueba (28), Guilherme (47)

Fortaleza 1 Breno Lopes (12)

Flamengo 0

São Paulo 2 Luciano (7), Bobadilla (41)

Bahia 0

- Domingo:

Botafogo 2 Joaquín Correa (1, 39)

Santos 2 Souza (26), Barreal (70 penal)

Grémio 3 Carlos Vinicius (35 penal, 48, 67)

Juventude 1 Igor Formiga (79)

Red Bull Bragantino 0

Vasco 3 Pablo Vegetti (27, 69), GB (89)

Palmeiras 0

Cruzeiro 0

Clasificación:

Pts J G E P GF GC Dif

1. Palmeiras 62 29 19 5 5 53 26 27

2. Flamengo 61 29 18 7 4 56 16 40

3. Cruzeiro 57 30 16 9 5 42 21 21

4. Mirassol 55 30 15 10 5 52 31 21

5. Bahia 49 30 14 7 9 40 34 6

6. Botafogo 47 30 13 8 9 41 28 13

7. Fluminense 44 29 13 5 11 36 35 1

8. Vasco 42 30 12 6 12 49 41 8

9. São Paulo 41 30 11 8 11 33 33 0

10. Corinthians 39 30 10 9 11 32 35 -3

11. Grémio 39 30 10 9 11 33 38 -5

12. Red Bull Bragantino 36 30 10 6 14 34 47 -13

13. Atlético Mineiro 36 29 9 9 11 27 32 -5

14. Ceara 35 29 9 8 12 27 28 -1

15. Internacional 35 30 9 8 13 35 43 -8

16. Santos 32 29 8 8 13 30 42 -12

17. Vitória 31 30 7 10 13 27 44 -17

18. Fortaleza 27 29 7 6 16 27 44 -17

19. Juventude 26 30 7 5 18 24 56 -32

20. Sport 17 29 2 11 16 22 46 -24

prb-bds/ma

LA NACION
Más leídas
  1. Un taxista dio positivo en un control de alcoholemia y encontraron a su mujer escondida en el baúl
    1

    Salta: un taxista dio positivo en un control de alcoholemia y encontraron a su mujer escondida en el baúl

  2. Estos son los 10 autos chinos que se venden más baratos en la Argentina
    2

    Estos son los 10 autos chinos que se venden más baratos en la Argentina en octubre

  3. Disfrazado del Joker, intentó votar y generó un insólito episodio en la puerta de la escuela
    3

    Disfrazado del “Joker”, intentó votar y generó un insólito episodio en la puerta de la escuela

  4. Resultados en vivo de las elecciones en Salta: cómo van las legislativas 2025
    4

    Resultados en vivo de las elecciones en Salta: cómo salieron las legislativas 2025

Cargando banners ...