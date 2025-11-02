LA NACION

Un vistazo a la jornada del Brasileirão

Resultados y goleadores de los partidos de la 31ª jornada del campeonato...

Resultados y goleadores de los partidos de la 31ª jornada del campeonato de fútbol brasileño:

- Sábado:

Cruzeiro 3 Kaio Jorge (8 P, 23), Kenny Arroyo (45)

Vitória 1 William Oliveira (37)

Santos 1 Bruno Pacheco (74 AG)

Fortaleza 1 Adam Bareiro (35)

Mirassol 0

Botafogo 0

Flamengo 3 Bruno Henrique (51, 60), Giorgian de Arrascaeta (67)

Sport Recife 0

- Domingo:

Ceará

Fluminense

Bahia

Bragantino

Corinthians

Gremio

Juventude

Palmeiras

Internacional

Atlético Mineiro

Vasco da Gama

Sao Paulo

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Flamengo 64 30 19 7 4 59 16 43

1. Palmeiras 62 29 19 5 5 53 26 27

3. Cruzeiro 60 31 17 9 5 45 22 23

4. Mirassol 56 31 15 11 5 52 31 21

5. Bahia 49 30 14 7 9 40 34 6

6. Botafogo 48 31 13 9 9 41 28 13

7. Fluminense 47 30 14 5 11 37 35 2

8. Vasco da Gama 42 30 12 6 12 49 41 8

9. Sao Paulo 41 30 11 8 11 33 33 0

10. Corinthians 39 30 10 9 11 32 35 -3

11. Gremio 39 30 10 9 11 33 38 -5

12. RB Bragantino 36 30 10 6 14 34 47 -13

13. Atlético Mineiro 36 29 9 9 11 27 32 -5

14. Ceará 35 30 9 8 13 27 29 -2

15. Internacional 35 30 9 8 13 35 43 -8

16. Santos 33 30 8 9 13 31 43 -12

17. Vitória 31 31 7 10 14 28 45 -17

18. Fortaleza 28 30 7 7 16 28 45 -17

19. Juventude 26 30 7 5 18 24 56 -32

20. Sport Recife 17 30 2 11 17 22 49 -27

prb-erc/cl

