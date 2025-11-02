Un vistazo a la jornada del Brasileirão
Resultados y goleadores de los partidos de la 31ª jornada del campeonato...
- 1 minuto de lectura'
Resultados y goleadores de los partidos de la 31ª jornada del campeonato de fútbol brasileño:
- Sábado:
Cruzeiro 3 Kaio Jorge (8 P, 23), Kenny Arroyo (45)
Vitória 1 William Oliveira (37)
Santos 1 Bruno Pacheco (74 AG)
Fortaleza 1 Adam Bareiro (35)
Mirassol 0
Botafogo 0
Flamengo 3 Bruno Henrique (51, 60), Giorgian de Arrascaeta (67)
Sport Recife 0
- Domingo:
Ceará
Fluminense
Bahia
Bragantino
Corinthians
Gremio
Juventude
Palmeiras
Internacional
Atlético Mineiro
Vasco da Gama
Sao Paulo
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Flamengo 64 30 19 7 4 59 16 43
1. Palmeiras 62 29 19 5 5 53 26 27
3. Cruzeiro 60 31 17 9 5 45 22 23
4. Mirassol 56 31 15 11 5 52 31 21
5. Bahia 49 30 14 7 9 40 34 6
6. Botafogo 48 31 13 9 9 41 28 13
7. Fluminense 47 30 14 5 11 37 35 2
8. Vasco da Gama 42 30 12 6 12 49 41 8
9. Sao Paulo 41 30 11 8 11 33 33 0
10. Corinthians 39 30 10 9 11 32 35 -3
11. Gremio 39 30 10 9 11 33 38 -5
12. RB Bragantino 36 30 10 6 14 34 47 -13
13. Atlético Mineiro 36 29 9 9 11 27 32 -5
14. Ceará 35 30 9 8 13 27 29 -2
15. Internacional 35 30 9 8 13 35 43 -8
16. Santos 33 30 8 9 13 31 43 -12
17. Vitória 31 31 7 10 14 28 45 -17
18. Fortaleza 28 30 7 7 16 28 45 -17
19. Juventude 26 30 7 5 18 24 56 -32
20. Sport Recife 17 30 2 11 17 22 49 -27
prb-erc/cl
- 1
Cometa 3I/ATLAS: las teorías sobre lo que podría ocurrir cuando el objeto interestelar se acerque a la Tierra
- 2
Investigación: el inesperado resultado que arrojó el uso del aserrín para alimentar a las vacas
- 3
Se define el rol de Santiago Caputo en el Gabinete en medio de una negociación intensa con los Milei
- 4
Elecciones en River: Stefano Di Carlo fue elegido presidente por amplia mayoría