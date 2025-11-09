Un vistazo a la jornada del Brasileirão
Resultados y goleadores de los partidos de la trigésima tercera jornada del campeonato...
- 1 minuto de lectura'
Resultados y goleadores de los partidos de la 33ª jornada del campeonato brasileño de 2025:
- Sábado:
Sport Recife 2 Leo Pereira (18, 63)
Atlético Mineiro 4 Hulk (68), Roni (70, 83), Alexsander (81)
Vasco 1 Rayan (27)
Juventude 3 Marcelo Hermes (39), Nené (45+1), Ewerthon (89)
Internacional 2 Vitinho (25, 49)
Bahia 2 Willian José (60), Tiago (90+4)
Sao Paulo 0
Red Bull Bragantino 1 Jhon Jhon (75, de penalti)
- Domingo:
Vitória 0
Botafogo 0
Cruzeiro 0
Fluminense 0
Corinthians 0
Ceará 1 Galeano (31)
Flamengo 3 Léo Pereira (37), Carrascal (51), Bruno Henrique (81)
Santos 2 Bontempo (89), Lautaro Díaz (90+1)
Mirassol 2 Gabriel Santana (2), João Victor (45+2)
Palmeiras 1 Vitor Roque (30)
Fortaleza 2 Adam Bareiro (5), Matheus Pereira (65)
Grémio 2 Carlos Vinicius (14), Marlon (32)
Clasificación:
Pts J G E P GF GC Dif
1. Palmeiras 68 32 21 5 6 58 28 30
2. Flamengo 68 32 20 8 4 64 20 44
3. Cruzeiro 64 33 18 10 5 46 22 24
4. Mirassol 56 33 16 11 6 54 33 21
5. Bahia 53 33 15 8 10 44 40 4
6. Botafogo 52 33 14 10 9 44 28 16
7. Fluminense 51 33 15 6 12 38 37 1
8. Sao Paulo 45 33 12 9 12 37 36 1
9. Atlético Mineiro 43 32 11 10 11 34 34 0
10. Vasco da Gama 42 33 12 6 15 50 49 1
11. RB Bragantino 42 33 12 6 15 38 50 -12
12. Ceará 42 33 11 9 13 31 30 1
13. Corinthians 42 33 11 9 13 35 38 -3
14. Grémio 40 33 10 10 13 35 43 -8
15. Internacional 37 33 9 10 14 37 46 -9
16. Vitória 35 33 8 11 14 29 47 -18
17. Santos 33 32 8 9 15 33 48 -15
18. Juventude 32 33 9 5 19 29 59 -30
19. Fortaleza 30 32 7 9 16 31 48 -17
20. Sport 17 32 2 11 19 24 55 -31
