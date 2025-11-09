LA NACION

Un vistazo a la jornada del Brasileirão

Resultados y goleadores de los partidos de la trigésima tercera jornada del campeonato...

Un vistazo a la jornada del Brasileirão
Un vistazo a la jornada del Brasileirão

Resultados y goleadores de los partidos de la 33ª jornada del campeonato brasileño de 2025:

- Sábado:

Sport Recife 2 Leo Pereira (18, 63)

Atlético Mineiro 4 Hulk (68), Roni (70, 83), Alexsander (81)

Vasco 1 Rayan (27)

Juventude 3 Marcelo Hermes (39), Nené (45+1), Ewerthon (89)

Internacional 2 Vitinho (25, 49)

Bahia 2 Willian José (60), Tiago (90+4)

Sao Paulo 0

Red Bull Bragantino 1 Jhon Jhon (75, de penalti)

- Domingo:

Vitória 0

Botafogo 0

Cruzeiro 0

Fluminense 0

Corinthians 0

Ceará 1 Galeano (31)

Flamengo 3 Léo Pereira (37), Carrascal (51), Bruno Henrique (81)

Santos 2 Bontempo (89), Lautaro Díaz (90+1)

Mirassol 2 Gabriel Santana (2), João Victor (45+2)

Palmeiras 1 Vitor Roque (30)

Fortaleza 2 Adam Bareiro (5), Matheus Pereira (65)

Grémio 2 Carlos Vinicius (14), Marlon (32)

Clasificación:

Pts J G E P GF GC Dif

1. Palmeiras 68 32 21 5 6 58 28 30

2. Flamengo 68 32 20 8 4 64 20 44

3. Cruzeiro 64 33 18 10 5 46 22 24

4. Mirassol 56 33 16 11 6 54 33 21

5. Bahia 53 33 15 8 10 44 40 4

6. Botafogo 52 33 14 10 9 44 28 16

7. Fluminense 51 33 15 6 12 38 37 1

8. Sao Paulo 45 33 12 9 12 37 36 1

9. Atlético Mineiro 43 32 11 10 11 34 34 0

10. Vasco da Gama 42 33 12 6 15 50 49 1

11. RB Bragantino 42 33 12 6 15 38 50 -12

12. Ceará 42 33 11 9 13 31 30 1

13. Corinthians 42 33 11 9 13 35 38 -3

14. Grémio 40 33 10 10 13 35 43 -8

15. Internacional 37 33 9 10 14 37 46 -9

16. Vitória 35 33 8 11 14 29 47 -18

17. Santos 33 32 8 9 15 33 48 -15

18. Juventude 32 33 9 5 19 29 59 -30

19. Fortaleza 30 32 7 9 16 31 48 -17

20. Sport 17 32 2 11 19 24 55 -31

