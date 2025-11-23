LA NACION

Un vistazo a la jornada del campeonato brasileño

Resultados y goleadores de los partidos de la 35ª jornada del campeonato...

Resultados y goleadores de los partidos de la 35ª jornada del campeonato brasileño de 2025:

- Sábado:

Botafogo 3 Cuiabano (15), Artur (19), Marçal (83)

Grémio 2 André (49), Carlos Vinicius (90)

Palmeiras 0

Fluminense 0

Flamengo 3 De Arrascaeta (50), Jorginho (64, penal), Bruno Henrique (83)

Red Bull Bragantino 0

- Domingo:

Sao Paulo

Juventude

Bahia

Vasco

Sport

Vitória

Cruzeiro

Corinthians

- Lunes:

Mirassol

Ceará

Internacional

Santos

- Domingo 30 de noviembre:

Fortaleza

Atlético Mineiro

Clasificación:

Pts J G E P GF GC Dif

1. Flamengo 74 35 22 8 5 73 23 50

2. Palmeiras 70 35 21 7 7 58 29 29

3. Cruzeiro 65 34 18 11 5 49 25 24

4. Mirassol 60 34 16 12 6 55 34 21

5. Botafogo 58 35 16 10 9 50 32 18

6. Fluminense 55 35 16 7 12 40 38 2

7. Bahia 53 34 15 8 11 46 43 3

8. Red Bull Bragantino 45 35 13 6 16 40 53 -13

9. Corinthians 45 34 12 9 13 38 39 -1

. São Paulo 45 34 12 9 13 38 39 -1

11. Atlético Mineiro 44 34 11 11 12 37 39 -2

12. Grémio 43 35 11 10 14 39 46 -7

13. Vasco 42 34 12 6 16 50 51 -1

14. Ceará 42 34 11 9 14 32 32 0

15. Internacional 40 34 10 10 14 39 47 -8

16. Santos 37 34 9 10 15 35 49 -14

17. Vitória 36 34 8 12 14 29 47 -18

18. Fortaleza 34 34 8 10 16 37 53 -16

19. Juventude 33 34 9 6 19 32 62 -30

20. Sport 17 34 2 11 21 27 63 -36

