Un vistazo a la jornada del campeonato brasileño
Resultados y goleadores de los partidos de la 35ª jornada del campeonato...
- 1 minuto de lectura'
Resultados y goleadores de los partidos de la 35ª jornada del campeonato brasileño de 2025:
- Sábado:
Botafogo 3 Cuiabano (15), Artur (19), Marçal (83)
Grémio 2 André (49), Carlos Vinicius (90)
Palmeiras 0
Fluminense 0
Flamengo 3 De Arrascaeta (50), Jorginho (64, penal), Bruno Henrique (83)
Red Bull Bragantino 0
- Domingo:
Sao Paulo
Juventude
Bahia
Vasco
Sport
Vitória
Cruzeiro
Corinthians
- Lunes:
Mirassol
Ceará
Internacional
Santos
- Domingo 30 de noviembre:
Fortaleza
Atlético Mineiro
Clasificación:
Pts J G E P GF GC Dif
1. Flamengo 74 35 22 8 5 73 23 50
2. Palmeiras 70 35 21 7 7 58 29 29
3. Cruzeiro 65 34 18 11 5 49 25 24
4. Mirassol 60 34 16 12 6 55 34 21
5. Botafogo 58 35 16 10 9 50 32 18
6. Fluminense 55 35 16 7 12 40 38 2
7. Bahia 53 34 15 8 11 46 43 3
8. Red Bull Bragantino 45 35 13 6 16 40 53 -13
9. Corinthians 45 34 12 9 13 38 39 -1
. São Paulo 45 34 12 9 13 38 39 -1
11. Atlético Mineiro 44 34 11 11 12 37 39 -2
12. Grémio 43 35 11 10 14 39 46 -7
13. Vasco 42 34 12 6 16 50 51 -1
14. Ceará 42 34 11 9 14 32 32 0
15. Internacional 40 34 10 10 14 39 47 -8
16. Santos 37 34 9 10 15 35 49 -14
17. Vitória 36 34 8 12 14 29 47 -18
18. Fortaleza 34 34 8 10 16 37 53 -16
19. Juventude 33 34 9 6 19 32 62 -30
20. Sport 17 34 2 11 21 27 63 -36
prb-bds/ma
