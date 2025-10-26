LA NACION

Un vistazo a la jornada del campeonato brasileño

Resultados y goleadores de los partidos de la trigésima jornada del campeonato brasileño de...

Resultados y goleadores de los partidos de la trigésima jornada del campeonato brasileño de fútbol de 2025

- Sábado:

Atlético Mineiro 1 Alan Franco (1)

Ceara 0

Vitória 0

Corinthians 1 Charles (87)

Fluminense 1 Samuel Xavier (61)

Internacional 0

Sport 1 Derik Lacerda (38)

Mirassol 2 Negueba (28), Marques (47)

Fortaleza 1 Breno Lopes (12)

Flamengo 0

São Paulo 2 Luciano (7), Bobadilla (41)

Bahia 0

- Domingo:

Botafogo

Santos

Grémio

Juventude

Red Bull Bragantino

Vasco

Palmeiras

Cruzeiro

Clasificación:

Pts J G E P GF GC Dif

1. Palmeiras 61 28 19 4 5 53 26 27

2. Flamengo 61 29 18 7 4 56 16 40

3. Cruzeiro 56 29 16 8 5 42 21 21

4. Mirassol 55 30 15 10 5 52 31 21

5. Bahia 49 30 14 7 9 40 34 6

6. Botafogo 46 29 13 7 9 39 26 13

7. Fluminense 44 29 13 5 11 36 35 1

8. São Paulo 41 30 11 8 11 33 33 0

9. Vasco 39 29 11 6 12 46 41 5

10. Corinthians 39 30 10 9 11 32 35 -3

11. RB Bragantino 36 29 10 6 13 34 44 -10

12. Atlético Mineiro 36 29 9 9 11 27 32 -5

13. Grémio 36 29 9 9 11 30 37 -7

14. Ceara 35 29 9 8 12 27 28 -1

15. Internacional 35 30 9 8 13 35 43 -8

16. Santos 31 28 8 7 13 28 40 -12

17. Vitória 31 30 7 10 13 27 44 -17

18. Fortaleza 27 29 7 6 16 27 44 -17

19. Juventude 26 29 7 5 17 23 53 -30

20. Sport 17 29 2 11 16 22 46 -24

bds-prb/ma

