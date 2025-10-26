Un vistazo a la jornada del campeonato brasileño
Resultados y goleadores de los partidos de la trigésima jornada del campeonato brasileño de fútbol de 2025
- Sábado:
Atlético Mineiro 1 Alan Franco (1)
Ceara 0
Vitória 0
Corinthians 1 Charles (87)
Fluminense 1 Samuel Xavier (61)
Internacional 0
Sport 1 Derik Lacerda (38)
Mirassol 2 Negueba (28), Marques (47)
Fortaleza 1 Breno Lopes (12)
Flamengo 0
São Paulo 2 Luciano (7), Bobadilla (41)
Bahia 0
- Domingo:
Botafogo
Santos
Grémio
Juventude
Red Bull Bragantino
Vasco
Palmeiras
Cruzeiro
Clasificación:
Pts J G E P GF GC Dif
1. Palmeiras 61 28 19 4 5 53 26 27
2. Flamengo 61 29 18 7 4 56 16 40
3. Cruzeiro 56 29 16 8 5 42 21 21
4. Mirassol 55 30 15 10 5 52 31 21
5. Bahia 49 30 14 7 9 40 34 6
6. Botafogo 46 29 13 7 9 39 26 13
7. Fluminense 44 29 13 5 11 36 35 1
8. São Paulo 41 30 11 8 11 33 33 0
9. Vasco 39 29 11 6 12 46 41 5
10. Corinthians 39 30 10 9 11 32 35 -3
11. RB Bragantino 36 29 10 6 13 34 44 -10
12. Atlético Mineiro 36 29 9 9 11 27 32 -5
13. Grémio 36 29 9 9 11 30 37 -7
14. Ceara 35 29 9 8 12 27 28 -1
15. Internacional 35 30 9 8 13 35 43 -8
16. Santos 31 28 8 7 13 28 40 -12
17. Vitória 31 30 7 10 13 27 44 -17
18. Fortaleza 27 29 7 6 16 27 44 -17
19. Juventude 26 29 7 5 17 23 53 -30
20. Sport 17 29 2 11 16 22 46 -24
