Un vistazo a la jornada del fútbol brasileño

Resultados y goleadores de los partidos de la 24ª jornada del campeonato...

Resultados y goleadores de los partidos de la 24ª jornada del campeonato de fútbol brasileño:

- Sábado:

Vitória 0

Fluminense 1 Hércules (37)

Ceara 1 Lourenço (45+3)

Bahia 1 Willian José (56)

Botafogo 1 Santiago Rodriguez (48)

Atlético Mineiro 0

Palmeiras 4 Raphael Veiga (10 penal), Ramón Sosa (57), Andreas Pereira (82, 90)

Fortaleza 1 Crispim (23)

- Domingo:

Mirassol 2 Reinaldo (34), Cristian Renato (45+2)

Juventude 0

Flamengo 1 Carrascal (11)

Vasco 1 Vitor (30)

Internacional 2 Alan Patrick (21 penal, 45+6 penal)

Grémio 3 Carlos Vinicius (29), André (45+8), Alysson Edward (62)

Sport 1 Matheusinho (49)

Corinthians 0

Santos 1 Guilherme (60)

São Paulo 0

Cruzeiro 2 Lucas Silva (45+2), Kaiki (77)

Red Bull Bragantino 1 Jhon Jhon (26)

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Flamengo 51 23 15 6 2 48 11 37

2. Cruzeiro 50 24 15 5 4 39 17 22

3. Palmeiras 49 22 15 4 3 36 18 18

4. Mirassol 42 23 11 9 3 41 23 18

5. Botafogo 39 23 11 6 6 34 17 17

6. Bahia 37 22 10 7 5 30 25 5

7. São Paulo 35 24 9 8 7 27 24 3

8. Fluminense 31 22 9 4 9 26 29 -3

9. Red Bull Bragantino 31 24 9 4 11 29 35 -6

10. Corinthians 29 24 7 8 9 24 29 -5

11. Ceara 28 23 7 7 9 22 23 -1

12. Grémio 28 23 7 7 9 23 29 -6

13. Internacional 27 23 7 6 10 28 36 -8

14. Santos 26 23 7 5 11 22 32 -10

15. Atlético Mineiro 25 22 6 7 9 21 26 -5

16. Vasco 24 23 6 6 11 33 34 -1

17. Vitória 22 24 4 10 10 19 35 -16

18. Juventude 21 23 6 3 14 19 45 -26

19. Fortaleza 18 23 4 6 13 23 38 -15

20. Sport 14 22 2 8 12 16 34 -18

