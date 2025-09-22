Un vistazo a la jornada del fútbol brasileño
Resultados y goleadores de los partidos de la 24ª jornada del campeonato...
Resultados y goleadores de los partidos de la 24ª jornada del campeonato de fútbol brasileño:
- Sábado:
Vitória 0
Fluminense 1 Hércules (37)
Ceara 1 Lourenço (45+3)
Bahia 1 Willian José (56)
Botafogo 1 Santiago Rodriguez (48)
Atlético Mineiro 0
Palmeiras 4 Raphael Veiga (10 penal), Ramón Sosa (57), Andreas Pereira (82, 90)
Fortaleza 1 Crispim (23)
- Domingo:
Mirassol 2 Reinaldo (34), Cristian Renato (45+2)
Juventude 0
Flamengo 1 Carrascal (11)
Vasco 1 Vitor (30)
Internacional 2 Alan Patrick (21 penal, 45+6 penal)
Grémio 3 Carlos Vinicius (29), André (45+8), Alysson Edward (62)
Sport 1 Matheusinho (49)
Corinthians 0
Santos 1 Guilherme (60)
São Paulo 0
Cruzeiro 2 Lucas Silva (45+2), Kaiki (77)
Red Bull Bragantino 1 Jhon Jhon (26)
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Flamengo 51 23 15 6 2 48 11 37
2. Cruzeiro 50 24 15 5 4 39 17 22
3. Palmeiras 49 22 15 4 3 36 18 18
4. Mirassol 42 23 11 9 3 41 23 18
5. Botafogo 39 23 11 6 6 34 17 17
6. Bahia 37 22 10 7 5 30 25 5
7. São Paulo 35 24 9 8 7 27 24 3
8. Fluminense 31 22 9 4 9 26 29 -3
9. Red Bull Bragantino 31 24 9 4 11 29 35 -6
10. Corinthians 29 24 7 8 9 24 29 -5
11. Ceara 28 23 7 7 9 22 23 -1
12. Grémio 28 23 7 7 9 23 29 -6
13. Internacional 27 23 7 6 10 28 36 -8
14. Santos 26 23 7 5 11 22 32 -10
15. Atlético Mineiro 25 22 6 7 9 21 26 -5
16. Vasco 24 23 6 6 11 33 34 -1
17. Vitória 22 24 4 10 10 19 35 -16
18. Juventude 21 23 6 3 14 19 45 -26
19. Fortaleza 18 23 4 6 13 23 38 -15
20. Sport 14 22 2 8 12 16 34 -18
