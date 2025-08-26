LA NACION

Un vistazo a la vigesimoprimera jornada del Brasileirao 2025

Resultados y goleadores de los partidos de la vigesimoprimera jornada del...

Resultados y goleadores de los partidos de la vigesimoprimera jornada del Brasileirao de 2025:

- Sábado:

Red Bull Bragantino 4 John John (2), Eduardo Sasha (4), Ignacio Laquintana (48), Davi Gomes (81)

Fluminense 2 Hércules (45+2), 'Lucho' Acosta (63)

Cruzeiro 2 Matheus Pereira (19), Kaio Jorge (58)

Internacional 1 Bruno Tabata (24)

Grémio 0

Ceara 0

- Domingo:

Vasco 2 Pablo Vegetti (59 penal), Vitor (90+6)

Corinthians 3 Maycon (21), Gui Negao (69), Gustavo Henrique (86)

Bahia 2 Leo Juba (12), Luciano Rodríguez (60)

Santos 0

Juventude 1 Batalla (30)

Botafogo 3 Alex Telles (39 penal), Chris Ramos (83, 90+2)

Fortaleza 0

Mirassol 1 Carioca (17)

São Paulo 2 Pablo Maia (23), Tapia (81)

Atlético Mineiro 0

- Lunes:

Palmeiras 3 'Flaco' López (14, 56), Gustavo Gómez (59)

Sport 0

Flamengo 8 Samu Lino (2, 50), Pedro (3, 47, 59), De Arrascaeta (34), Luiz Araujo (54), Bruno Henrique (81 penal)

Vitória 0

Clasificación:

Pts J G E P GF GC Dif

1. Flamengo 43 19 13 4 2 36 9 27

2. Palmeiras 42 19 13 3 3 27 15 12

3. Cruzeiro 41 21 12 5 4 34 15 19

4. Bahia 36 19 10 6 3 27 17 10

5. Botafogo 32 19 9 5 5 26 12 14

6. Mirassol 32 19 8 8 3 30 19 11

7. São Paulo 32 21 8 8 5 26 22 4

8. Red Bull Bragantino 30 21 9 3 9 26 28 -2

9. Fluminense 27 19 8 3 8 25 28 -3

10. Ceara 26 20 7 5 8 19 19 0

11. Corinthians 25 21 6 7 8 22 27 -5

12. Atlético Mineiro 24 19 6 6 7 20 23 -3

13. Internacional 24 20 6 6 8 23 28 -5

14. Grémio 24 20 6 6 8 19 25 -6

15. Santos 21 20 6 3 11 20 31 -11

16. Vasco 19 20 5 4 11 27 29 -2

17. Vitória 19 20 3 10 7 18 24 -6

18. Juventude 18 20 5 3 12 18 41 -23

19. Fortaleza 15 20 3 6 11 19 32 -13

20. Sport 10 19 1 7 11 12 30 -18

