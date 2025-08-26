Un vistazo a la vigesimoprimera jornada del Brasileirao 2025
Resultados y goleadores de los partidos de la vigesimoprimera jornada del...
- 1 minuto de lectura'
Resultados y goleadores de los partidos de la vigesimoprimera jornada del Brasileirao de 2025:
- Sábado:
Red Bull Bragantino 4 John John (2), Eduardo Sasha (4), Ignacio Laquintana (48), Davi Gomes (81)
Fluminense 2 Hércules (45+2), 'Lucho' Acosta (63)
Cruzeiro 2 Matheus Pereira (19), Kaio Jorge (58)
Internacional 1 Bruno Tabata (24)
Grémio 0
Ceara 0
- Domingo:
Vasco 2 Pablo Vegetti (59 penal), Vitor (90+6)
Corinthians 3 Maycon (21), Gui Negao (69), Gustavo Henrique (86)
Bahia 2 Leo Juba (12), Luciano Rodríguez (60)
Santos 0
Juventude 1 Batalla (30)
Botafogo 3 Alex Telles (39 penal), Chris Ramos (83, 90+2)
Fortaleza 0
Mirassol 1 Carioca (17)
São Paulo 2 Pablo Maia (23), Tapia (81)
Atlético Mineiro 0
- Lunes:
Palmeiras 3 'Flaco' López (14, 56), Gustavo Gómez (59)
Sport 0
Flamengo 8 Samu Lino (2, 50), Pedro (3, 47, 59), De Arrascaeta (34), Luiz Araujo (54), Bruno Henrique (81 penal)
Vitória 0
Clasificación:
Pts J G E P GF GC Dif
1. Flamengo 43 19 13 4 2 36 9 27
2. Palmeiras 42 19 13 3 3 27 15 12
3. Cruzeiro 41 21 12 5 4 34 15 19
4. Bahia 36 19 10 6 3 27 17 10
5. Botafogo 32 19 9 5 5 26 12 14
6. Mirassol 32 19 8 8 3 30 19 11
7. São Paulo 32 21 8 8 5 26 22 4
8. Red Bull Bragantino 30 21 9 3 9 26 28 -2
9. Fluminense 27 19 8 3 8 25 28 -3
10. Ceara 26 20 7 5 8 19 19 0
11. Corinthians 25 21 6 7 8 22 27 -5
12. Atlético Mineiro 24 19 6 6 7 20 23 -3
13. Internacional 24 20 6 6 8 23 28 -5
14. Grémio 24 20 6 6 8 19 25 -6
15. Santos 21 20 6 3 11 20 31 -11
16. Vasco 19 20 5 4 11 27 29 -2
17. Vitória 19 20 3 10 7 18 24 -6
18. Juventude 18 20 5 3 12 18 41 -23
19. Fortaleza 15 20 3 6 11 19 32 -13
20. Sport 10 19 1 7 11 12 30 -18
