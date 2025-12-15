Un vuelo de JetBlue evita una colisión en pleno vuelo con un avión de EE. UU. cerca de Venezuela

Por David Shepardson

WASHINGTON, 15 dic -

Un avión de pasajeros de JetBlue con destino a Nueva York realizó una maniobra evasiva el viernes para evitar una colisión en pleno vuelo con un avión de la Fuerza Aérea estadounidense cerca de Venezuela, dijo un piloto en una grabación del control de tráfico aéreo. El vuelo 1112 de JetBlue había despegado de Curazao y volaba a unos 64 kilómetros de la costa de Venezuela cuando el Airbus A320 informó del encuentro con el avión de las Fuerzas Aéreas, que no tenía activado su transpondedor, según la grabación captada por liveatc.net.

El piloto de la Fuerza Aérea estaba a pocos kilómetros del avión y a la misma altitud, dijo el piloto de JetBlue en la grabación.

"Pasaron directamente en nuestra trayectoria de vuelo (...) No tienen el transpondedor encendido. Es indignante", dijo el piloto.

El avión de la Fuerza Aérea entró entonces en el espacio aéreo venezolano, dijo el piloto de JetBlue. "Casi tuvimos una colisión en pleno vuelo aquí arriba".

Un portavoz de JetBlue dijo el lunes que la máxima prioridad de la compañía es la seguridad.

"Los miembros de nuestra tripulación están entrenados en los procedimientos adecuados para diversas situaciones de vuelo, y apreciamos a nuestra tripulación por informar rápidamente de esta situación a nuestro equipo de liderazgo. Hemos informado de este incidente a las autoridades federales y participaremos en cualquier investigación".

El incidente ocurrió mientras Estados Unidos concentra gran cantidad de fuerzas militares en el sur del Caribe y el presidente Donald Trump hace campaña para derrocar al líder venezolano Nicolás Maduro.

El Comando Sur de Estados Unidos dijo en un comunicado el lunes que está al tanto del incidente y revisando el asunto. (Reportaje de David Shepardson en Washington. Edición en español de Javier López de Lérida)