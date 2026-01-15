Un vuelo de Turkish Airlines aterriza de emergencia en Barcelona tras una amenaza

MADRID/ESTAMBUL, 15 ene (Reuters) - Un vuelo de Turkish Airlines aterrizó sin contratiempos después de que la tripulación detectara que un pasajero había creado un punto de acceso a internet durante el vuelo y le pusiera un nombre para incluir una amenaza de bomba mientras la aeronave se aproximaba a Barcelona, informó el jueves el jefe de comunicaciones de la compañía.

En una publicación en la red social X, Yahya Ustun dijo que los procedimientos de seguridad se activaron inmediatamente en respuesta al incidente. Añadió que, tras el aterrizaje seguro de la aeronave, las autoridades españolas estaban llevando a cabo comprobaciones de acuerdo con las normas internacionales de seguridad aérea.

El operador de aeropuertos españoles AENA añadió que el aeropuerto estaba operando con normalidad y la Guardia Civil dijo que estaba investigando el incidente, sin proporcionar más información. (Información de Jesús Calero y Ceyda Caglayan; edición de Andrei Khalip y Tomasz Janowski; editado en español por Patrycja Dobrowolska y Benjamín Mejías Valencia)