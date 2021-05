Un zidane en modo zen dice que "solo se centra en el presente" en el real madrid

MADRID, 15 mayo (Reuters) - El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, mostró una calma zen sobre su futuro con el club el sábado, asegurando que no se está enfocando en el futuro, aunque en algún momento podría sentir la necesidad de partir en beneficio de todos.

Los "merengues" están a dos puntos del líder de La Liga, el Atlético de Madrid, a falta de dos partidos para el final y tiene muchas posibilidades de retener el título, pero el técnico francés no ofreció ninguna garantía cuando se le preguntó si seguiría al mando la próxima temporada.

"No sé lo que va a pasar. Estoy aquí, eso sí, mañana vamos a jugar y faltará el último partido. El resto no sé, puede pasar de todo, es el Real Madrid", dijo Zidane en una rueda de prensa previa al partido del domingo en casa del Athletic de Bilbao.

"Mi fuerza es el día a día, no me veo más allá del día a día. No miro ni el pasado ni el futuro, es el presente a tope", agregó.

Zidane abandonó inesperadamente el club en 2018, justo después de ganar una tercera Liga de Campeones consecutiva, pero regresó 10 meses después. También abandonó inesperadamente el club como jugador en 2006, cuando se retiró de la práctica profesional del fútbol.

No obstante, el francés aseguró que tomó esas decisiones en su día en el mejor interés del club, destacando que su compromiso con el Real Madrid nunca ha flaqueado.

"A lo mejor piensas que lo dejo porque me quito la responsabilidad o lo dejo porque se complican las cosas. Nunca, nada. Lo único es que lo que hago lo hago a tope. Y llega un momento en que las cosas... Es momento de cambiar", señaló.

"Pero para todos, no para mí. Para el bien de los jugadores, del club, de las personas. No lo dejo porque es fácil decir que me quito, me giro y no quiero mirar. Los momentos son así. Hay momentos en que tienes que estar y otros en que te tienes que ir por el bien de todos", comentó.

(Reporte de Richard Martin; editado en español por Carlos Serrano)

