Una de las abogadas del expresidente Donald Trump, Alina Habba, ha criticado este lunes al juez Arthur Engoron en uno de los descansos del juicio por fraude fiscal que se celebra este lunes en el estado de Nueva York contra el magnate, acusado de inflar el valor de los activos de la Organización Trump.

Habba ha tachado a Engoron de estar "desquiciado" y de haber decidido que el magnate es culpable sin prestar atención al juicio después de que el juez le pidiera a Trump que diese respuestas más concisas durante su testimonio, lo que ha provocado un enfrentamiento verbal entre las partes.

"Cualquiera tiene derecho a contratar a un abogado que pueda ponerse de pie y decir algo cuando vea que algo anda mal. Pero hoy me han dicho que me siente: me han gritado", ha respondido la abogada, refiriéndose a un momento concreto en el que el juez le ha ordenado a Trump que dejara de hablar y a ella que volviese al banquillo.

"Esa era una respuesta simple de sí o no", ha señalado Engoron en una de las intervenciones, pidiendo a la abogada que controlase al expresidente, quien ha aprovechado en varias ocasiones para criticar al juez por llamarle "fraude".

Engoron ha pedido al magnate que se limite a contestar las preguntas después de que se refiriese en otro momento de la audiencia a la "caza de brujas" que la fiscal general Letitia James -- quien lidera el caso-- ha puesto en marcha en su contra, según ha recogido la cadena NBC News.

Según la Fiscalía, Trump infló su patrimonio neto personal ante las instituciones financieras en 3.600 millones de dólares (unos 3.300 millones de euros) entre 2011 y 2021. La demanda de James, fijada en 250 millones de dólares, pretende restringir severamente la forma en que la familia Trump hacen negocios en la Gran Manzana.

El origen de la demanda se remonta a 2019, cuando el antiguo abogado de la empresa, Michael Cohen -- quien fue además el encargado de realizar los pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels-- planteó preguntas sobre su estado financiero ante el Congreso.