Una adolescente muere en ataque ruso con misiles en el este de Ucrania

Un ataque ruso con misiles mató a una adolescente en la ciudad de Berestin, en el este de Ucrania, informó el martes el gobernador regional de Járkov.

"Una joven de 17 años que fue gravemente herida en el ataque con misiles en la ciudad de Berestin murió en el hospital", publicó en Telegram el gobernador Oleg Sinegubov.

"Se han registrado nueve heridos, de los cuales siete están hospitalizados", agregó el gobernador.

En la región vecina de Dnipropetrovsk, el gobernador Vladislav Gaivanenko reportó "incendios" en Dnipró provocados por un ataque con drones, pero sin mencionar posibles muertos o heridos.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, Rusia ha lanzado ataques casi diarios contra Ucrania utilizando drones o misiles.

Los ataques rusos del lunes contra la región de Járkov mataron al menos cinco personas y causaron graves daños en zonas residenciales y una guardería, según las autoridades regionales.

