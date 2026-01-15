Una adquisición de Groenlandia por parte de EEUU es "imposible", afirma ministro danés

Es "imposible" que Estados Unidos adquiera Groenlandia, recalcó este jueves el ministro danés de Relaciones Exteriores a la prensa de su país, en reacción a las declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"Es imposible. No es lo que queremos en Dinamarca ni en Groenlandia, y va en contra de todas las reglas internacionales. Atenta contra nuestra soberanía", declaró Lars Lokke Rasmussen a la cadena pública DR.

Leavitt dijo en rueda de prensa que el despliegue de tropas europeas en la isla del Ártico no tiene "ningún impacto" en el objetivo de Donald Trump de "adquirir" el territorio autónomo danés.