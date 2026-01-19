Una alarma defectuosa ralentiza el reinicio de Tepco en Japón

Este es el primer reinicio operativo de la compañía desde que el desastre de Fukushima en 2011 devastó el sector energético del país.

Según análisis de medios locales, la alarma, diseñada para activarse automáticamente al retirar dos o más barras de control del núcleo del reactor, no se activó correctamente durante una prueba realizada el fin de semana.

Tepco suspendió inmediatamente la prueba, considerando la anomalía potencialmente incompatible con las normas de seguridad requeridas, y declaró que ya ha iniciado investigaciones técnicas para identificar la causa exacta del fallo y evaluar si pospone el esperado reinicio programado para mañana.

Aunque los reactores 6 y 7 de la planta de Niigata superaron las comprobaciones de seguridad de la autoridad nuclear japonesa en 2017, su puesta en servicio se ha visto bloqueada en el pasado debido a deficiencias en las medidas antiterroristas. Desde marzo de 2012, los siete reactores del complejo han permanecido inactivos, en medio del creciente escrutinio público sobre la seguridad de la energía nuclear en el país.

Tras el desastre nuclear de Fukushima hace 15 años, Japón cerró gradualmente sus centrales nucleares, que anteriormente contaban con 54 reactores activos.

Actualmente, 33 reactores se consideran "operables", pero solo 14 de ellos se han reiniciado y están operando comercialmente para generar electricidad. (ANSA).