Una alianza de ACS y Sacyr entra en la puja por un puerto en Chile de 1680 millones frente a Acciona

MADRID, 13 Oct. 2025 (Europa Press) - Un consorcio formado por Sacyr y Dragados, empresa del grupo ACS, se ha preclasificado para competir en una licitación internacional en Chile de US$1950 millones (1680 millones de euros) para ejecutar el proyecto de Puerto Exterior, una ampliación del puerto de San Antonio. En la puja ya entró hace unas semanas otra empresa española, Acciona, en ese caso en consorcio con la belga Deme. La empresa portuaria que licita el contrato también ha anunciado la entrada del gigante chino CRCC en la puja, en la que ya entraron con anterioridad Van Oord (Países Bajos), Jan de Nul (Bélgica), CHEC (China) y Hyundai (Corea). El contrato contempla la construcción del molo de abrigo (un rompeolas de aproximadamente 4 kilómetros de extensión), el dragado para la generación de la dársena y el canal de acceso, las explanadas y el acceso ferroviario con dos estaciones, junto con medidas de compensación y mitigación medioambiental. Para su preclasificación, las empresas tienen que cumplir los requisitos técnicos y administrativos establecidos por la empresa estatal chilena, además de acreditar una amplia trayectoria en la construcción de infraestructuras marítimas de gran escala a nivel mundial. "En proyectos estratégicos para el país como Puerto Exterior, el cual dotará a Chile de la capacidad portuaria necesaria para las próximas décadas, resulta especialmente relevante contar ya con siete empresas, todas con probada experiencia en megaobras marítimo-portuarias", destacó el presidente del Directorio de Puerto San Antonio, Eduardo Abedrapo, que calificó la obra como "la más importante en la historia de Chile en materia portuaria". El cronograma de la licitación, que dará lugar a dos terminales semiautomatizadas de 1730 metros cada una, considera la recepción de ofertas en enero de 2026 y la adjudicación del contrato en marzo del mismo año. El conjunto del proyecto, que se desarrollará en cuatro fases, tendrá una inversión de US$4450 millones (3830 millones de euros), incluyendo la inversión privada para la habilitación y operación del puerto. Cuando esté plenamente operativo, tendrá una capacidad de 60 millones de toneladas de carga, lo que supone ocho buques de 400 metros de largo, los de mayor tamaño que operan actualmente en el mundo.

