Una ambulancia aérea se estrella en un bosque del este de India y mata a 7

NUEVA DELHI (AP) — Una ambulancia aérea se estrelló el lunes en un denso bosque en el este de India, lo que causó la muerte de las siete personas que iban a bordo, informaron las autoridades

El avión Beechcraft C90, operado por Redbird Airways Pvt. Ltd., perdió el control minutos después de despegar de Ranchi, la capital del estado de Jharkhand, señaló en un comunicado el organismo de supervisión aérea del país

La aeronave trasladaba a un paciente con quemaduras en estado crítico a Nueva Delhi para recibir tratamiento médico avanzado. Lo acompañaban un médico, un paramédico y dos familiares. Las otras dos personas a bordo eran el piloto y el copiloto

“Las siete personas a bordo de la ambulancia aérea han muerto y sus cuerpos fueron enviados para la autopsia”, declaró a The Associated Press la funcionaria local de alto rango Keerthishree G. desde el lugar del accidente el martes

Funcionarios estatales sospechaban que la aeronave perdió el control tras atravesar turbulencias provocadas por el mal tiempo

Había un equipo de la Oficina de Investigación de Accidentes de Aeronaves en camino para investigar la causa del accidente, según un comunicado de la Dirección General de Aviación Civil

Medios locales citaron a testigos que afirmaron haber escuchado una fuerte explosión antes de ver humo elevarse desde una zona densamente boscosa, lo que llevó a las autoridades locales a acudir rápidamente al lugar

Las ambulancias aéreas se utilizan con frecuencia en India para trasladar a pacientes en estado crítico desde ciudades más pequeñas a grandes centros médicos

El accidente incrementa la preocupación por la seguridad aérea durante condiciones meteorológicas adversas, especialmente en regiones con terreno difícil

Ocurre semanas después de que un avión privado que transportaba a un alto funcionario estatal se estrellara en el oeste de India, lo que causó la muerte de las cinco personas que iban a bordo

