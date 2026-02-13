Una árbitra inglesa, gran protagonista de la segunda jornada del Seis Naciones

El Irlanda-Italia del sábado en la segunda fecha del Seis Naciones tendrá una clara protagonista: Hollie Davidson se convertirá en la primera mujer en arbitrar un partido masculino del prestigioso torneo de rugby.

La escocesa de 33 años ya figura en los libros de historia de este deporte tradicionalmente conservador por ser la primera mujer en dirigir un test masculino -Portugal contra Italia en 2022- y también por arbitrar tanto a Sudáfrica (2024) como a Nueva Zelanda (2025) en partidos internacionales.

Además, ha dirigido varias finales de la Copa del Mundo de rugby femenina.

Davidson, aunque reconoce que siempre pensó que un partido de ese nivel estaba fuera de su alcance, se encuentra a un día de verse en el intimidante ambiente de Lansdowne Road.

"Cuando empiezas, piensas en lo que podrías lograr y sueñas con ciertas cosas", contó en la edición del martes del periódico británico The Times.

"Pero luego te metes de lleno y empiezas a cuestionarte esas ambiciones Algo como el Seis Naciones se sentía tan lejos, un objetivo inalcanzable", confiesa esta antigua empleada de banca de inversión. "Ahora no puedo creer del todo que se esté convirtiendo en realidad".

Pero su camino hasta esas cotas no ha sido fácil.

No es la primera árbitra que ha sufrido acoso en internet. En su caso, la oleada de ataques se desató por lo que ella misma reconoció como una decisión errónea en la final de la Challenge Cup de la pasada temporada.

"Tomé una decisión equivocada en un contacto con la cabeza y mi nombre se vio arrastrado por el barro y luego mi familia recibió insultos", contó al periódico The Guardian. "Realmente me replanteé cosas cuando vi que estaba causando dolor a mi familia".

- 'Es parte del trabajo' -

Davidson, pese a ello, pide que este tipo de actitudes por parte de algunos aficionados no aleje a los buenos árbitros del deporte.

"Hay que aceptar que esto es parte integral de nuestro trabajo", afirmó Davidson, licenciada en historia económica.

"Pero espero que no lleguemos a un punto en el que los únicos que queden arriba sean los que pueden aguantarlo. Porque entonces no tendríamos a los mejores árbitros, sino simplemente a la gente con la piel más dura".

A pesar de su menor peso y estatura, Davidson ha demostrado que no se deja amedrentar por los fornidos jugadores de rugby. Su férrea determinación -que le llevó a renunciar a la mitad de su salario para perseguir su sueño de llegar a la cima del arbitraje- ha sido una constante a lo largo de su vida.

"Mi jefe (en JP Morgan) era un gran defensor de mi trabajo como árbitra y sentía mucho que me fuese", contó a The Guardian. "Pero también me dijo: 'si dudas de tu decisión te echo de esta oficina. Es una oportunidad única en la vida'".

Davidson le hizo caso: el pitido final de su ascendente carrera está lejos de sonar.