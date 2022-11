Una asistente del Palacio de Buckingham dimite por comentarios racistas

El príncipe Guillermo enfatiza que "no hay lugar para el racismo en esta sociedad"

MADRID, 30 Nov. 2022 (Europa Press) -

Una asistente del Palacio de Buckingham, identificada como Lady Susan Hussey, ha presentado su dimisión este miércoles después de protagonizar el martes un episodio racista con la fundadora de una organización benéfica a la que cuestionó en repetidas ocasiones su lugar de origen.

El Palacio de Buckingham ha emitido un comunicado en el que ha calificado los comentarios de "inaceptables y profundamente lamentables". Si bien en un primer momento se desconocía a la responsable de este incidente racista, posteriormente la prensa británica ha confirmado que se trata de Hussey, antigua asistente personal de la difunta Isabel II y madrina del príncipe Guillermo.

"El racismo no tiene cabida en nuestra sociedad", ha expresado Guillermo a través de un portavoz. "Los comentarios fueron inaceptables y es correcto que esta persona se haya echado a un lado con efecto inmediato", ha ahondado el comunicado.

La afectada es Ngozi Fulani, quien acudió a una recepción de unas 300 personas organizada por la reina Camilla en calidad de fundadora de la ONG Sistah Space, que apoya a mujeres negras víctimas de violencia machista.

La líder del Partido por la Igualdad de la Mujeres, Mandu Reid, ha confirmado a la BBC que el "interrogatorio" al que se vio sometido Fulani fue "ofensivo, racista y poco amable", cundiendo una "sensación de incredulidad" cuando Hussey insistía en preguntar sobre su procedencia a pesar de que ella reiteró que era británica.

Si bien tanto Reid como Fulani en ning√ļn momento revelaron la identidad de Hussey, poco despu√©s del evento celebrado el martes la fundadora de Sistah Space acudi√≥ al perfil de Twitter de la ONG para transcribir aquella conversaci√≥n.

-- "¬ŅDe d√≥nde viene?" -- "Sistah Space -- "No, ¬Ņde d√≥nde? -- "Tenemos la sede en Hackney" -- "No, que ¬Ņde qu√© parte de √Āfrica es?" -- "No s√©, no dejaron registros" -- "Bueno, debe saber de d√≥nde es, pas√© un tiempo en Francia. ¬ŅDe d√≥nde es?" -- "De aqu√≠, Reino Unido" -- "No, pero ¬Ņde qu√© nacionalidad es?" -- "Nac√≠ aqu√≠ y soy brit√°nica" -- "No, pero ¬Ņde d√≥nde viene realmente, de d√≥nde viene su gente?" -- "'Mi gente', se√Īora, ¬Ņqu√© es esto?" -- "Ya veo, voy a tener el reto de hacer que me diga de d√≥nde es. ¬ŅCu√°ndo vino aqu√≠ por primera vez?" -- "¬°Se√Īora! Soy brit√°nica, mis padres vinieron aqu√≠ en los 50 cuando... -- "Oh, ya s√©, habr√≠amos llegado all√≠ al final, ¬°es caribe√Īa!" -- "No, se√Īora, tengo ra√≠ces africanas, descendiente de caribe√Īos y de nacionalidad brit√°nica".

Tras conocer aquello, el Palacio de Buckingham ha emitido un comunicado remarcando que se toman "muy en serio" este tipo de incidentes y que esta persona, cuya identidad no ha revelado, se ha apartado con efecto inmediato del "cargo honorario" que ocupaba.

"La persona en cuesti√≥n desea expresar sus profundas disculpas por el da√Īo causado y se ha apartado de su cargo honorario con efecto inmediato. Se recuerda a todos los miembros de la familia las pol√≠ticas de diversidad e inclusi√≥n que deben cumplir y defender en todo momento".

No es la primera vez que la sombra del racismo sobrevuela la Casa Real británica más allá de su pasado colonial, ya que en una muy comentada entrevista a la televisión estadounidense de los duques de Sussex, Enrique y Megan, esta aseguraba a la presentadora Oprah Winfrey que le constaba que en el seno de la familia real preocupaba el hecho de que sus hijos no fueran lo suficientemente blancos.

Europa Press