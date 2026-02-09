Una asociación critica al Gobierno español por incumplir su propia ley para retirar símbolos franquistas

Una asociación civil acusó este lunes al Gobierno de izquierda español de mirar "para otro lado" al incumplir su propia ley de memoria democrática que, entre otras cosas, busca retirar símbolos de la dictadura franquista.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) criticó específicamente que no se haya eliminado el llamado Arco de la Victoria, un gran monumento en Madrid que conmemora el triunfo del bando liderado por Francisco Franco en la Guerra Civil (1936-1939), y anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía.

"No es aceptable que las instituciones responsables en materia de memoria miren para otro lado cuando se trata de monumentos que claramente humillan a las víctimas, y miles de ellas siguen desaparecidas", indicó la ARMH en un comunicado.

Dos leyes de memoria histórica aprobadas bajo gobiernos socialistas, una en 2007 con José Luis Rodríguez Zapatero y la otra en 2022 con Pedro Sánchez, buscaban presionar a las administraciones para que retiraran los símbolos que hicieran apología de la dictadura de Franco (1939-1975).

El Gobierno de Sánchez, que en 2019 exhumó los restos de Franco de su tumba en el Valle de los Caídos (rebautizado como Valle de Cuelgamuros), lugar de peregrinaje para los nostálgicos de la dictadura, anunció además en octubre pasado que publicaría una lista de símbolos franquistas para eliminarlos, algo que todavía no ha hecho.

Según la página "Debería Desaparecer", que rastrea estos elementos, todavía hay más de 6.000 símbolos franquistas en España.

"Es inaceptable que el mismo Gobierno que ha promovido una ley que declara ilegales los monumentos que exaltan el franquismo la incumpla", señaló Emilio Silva, presidente de la ARMH y nieto de un desaparecido por el franquismo, citado en el comunicado.

Medio siglo después de la muerte de Franco en noviembre de 1975, los españoles siguen divididos sobre el legado de su dictadura.

La oposición de derecha, que ha prometido derogar la ley de 2022 si regresa al poder, acusa al Ejecutivo socialista de querer reabrir las heridas del pasado bajo el pretexto de la memoria.