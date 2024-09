Una atleta española reclama una medalla paralímpica a través del abogado del 'caso Bosman'

Elena Congost, atleta española que fue descalificada tras ganar el bronce en el maratón paralímpico por ayudar a su guía, ha reclamado su medalla a las instancias deportivas internacionales a través de Jean-Louis Dupont, el abogado del 'caso Bosman', anunció el bufete bruselense en un comunicado.

En una carta dirigida al Comité Olímpico Internacional (COI), al Paralímpico (CPI) y a los responsables de París-2024, el abogado apela al "sentido de la justicia deportiva y de la equidad" para "adoptar la única decisión justa (y jurídicamente correcta)" que es la de conceder a Congost "la medalla que se merece".

El pasado 8 de septiembre, en el maratón reservado a atletas con deficiencias visuales, Elena Congost acabó la prueba en la tercera posición, por detrás de la campeona, la marroquí Fatima El Idrissi, y de su compatriota Meryem En-Nouhri.

Sin embargo, la campeona paralímpica de la distancia en Rio-2016, de 36 años, fue descalificada posteriormente por haber soltado la cuerda para ayudar a su guía a dos metros de la llegada.

- Evitar la caída del guía -

El bronce fue finalmente para la japonesa Misato Michishita, que entró en meta más de tres minutos después de lo que lo hizo Congost.

"Me descalifican porque a 10 metros de meta dejo ir la cuerda un segundo porque mi guía se va de morros al suelo y vuelvo a coger la cuerda y entramos a meta, cuando la siguiente atleta viene a tres minutos de mí", comentó llorando ese día Congost.

"Me gustaría que todo el mundo sepa que no me han descalificado por hacer trampas, sino por ser persona y ayudar a mi guía (...) Me parece injusto y surrealista que además no haya nadie con quien poder razonar", añadió desconsolada.

"En efecto, todo el mundo entiende que la norma que prohíbe soltar la cuerda está justificada, ya que su objetivo es evitar el fraude que permitiría a un atleta ganar unos segundos o unos metros sobre un competidor que, por su parte, estaría respetando las reglas", explica Dupont en su escrito, al que ha tenido acceso la AFP.

- "No hubo fraude" -

Sin embargo, el letrado entiende que en el caso de Congost "no hubo fraude, sino asistencia a una persona potencialmente en peligro; soltar la cuerda no le ahorró tiempo a Elena Congost, sino que, al contrario, le hizo perder tiempo".

En la carta se recuerda que la atleta "soltó la cuerda para ayudar a su guía" e insiste en que "no perjudicó a ningún otro competidor".

En una conversación con el medio español Relevo, Congost explica que fue el propio Dupont el que se puso en contacto con ella para ofrecerle asesoramiento legal.

Jean-Luis Dupont se hizo famoso por el llamado 'caso Bosman' que en la década de 1990 logró que la justicia europea invalidase los límites impuestos por la UEFA a la contratación de futbolistas extranjeros, permitiendo a los clubes fichar a cuantos jugadores comunitarios quisieran.

En la carta, el bufete da de plazo hasta el 20 de octubre de 2024 para que las instancias rectifiquen "de forma amistosa" en su decisión de descalificar a la atleta española y consideren que "conceder la medalla de bronce tanto a la Sra. Congost como a su competidora sería la mejor solución".

bur-mcd/avl

AFP