Una audiencia en ausencia de Putin o Netanyahu es "posible", afirma fiscal adjunto de la CPI
Organizar una audiencia en el caso contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, o el presidente ruso, Vladimir Putin, en ausencia de los acusados es "posible", afirmó este viernes el fiscal adjunto...
- 1 minuto de lectura'
Organizar una audiencia en el caso contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, o el presidente ruso, Vladimir Putin, en ausencia de los acusados es "posible", afirmó este viernes el fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI).
"Lo probamos en el caso Kony. Es un proceso engorroso, pero lo intentamos y nos dimos cuenta de que era posible y útil", declaró el fiscal Mame Mandiaye Niang en una entrevista con la AFP, en referencia a una audiencia de "confirmación de cargos" contra el líder insurgente ugandés Joseph Kony, celebrada en ausencia.
Niang dijo que era frustrante que las órdenes de arresto contra Netanyahu y Putin no hubieran dado lugar a una comparecencia ante el tribunal.
La CPI no cuenta con fuerzas policiales y depende de los países para arrestar a los sospechosos y trasladarlos al tribunal, lo que es muy poco probable en el caso de Putin o Netanyahu.
El fiscal adjunto, sin embargo, se refirió a una audiencia sin precedentes de principios de año contra el líder rebelde ugandés, celebrada en ausencia.
Las ventajas de dicha audiencia son preservar las pruebas y dar voz a las víctimas, afirmó el fiscal.
Cualquier solicitud para celebrar una audiencia de este tipo requeriría el consentimiento de los jueces y no se trataría de un juicio, sino de una confirmación de los cargos contra el sospechoso.
ric/jj/an/sag/eg
- 1
Un clásico de Palermo de 1953: el almacén de barrio que se transformó en “el templo de la carne y el vino”
- 2
Norris dominó en las prácticas del viernes mientras McLaren ordenaría a Piastri retrasarse para impedir Max Verstappen gane el campeonato
- 3
Colesterol alto: en qué consiste el nuevo valor que fue descubierto en un estudio reciente, según un especialista
- 4
El momento en el que Lionel Scaloni entregó la Copa del Mundo durante el sorteo del Mundial 2026