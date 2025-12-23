Una avalancha de desinformación eclipsa los mercados navideños de Alemania

La seguridad se ha reforzado en los mercados navideños de Alemania tras varios ataques mortales recientes. Pero si se diera crédito a algunos videos publicados en internet, ahora serían unas fortalezas rodeadas de alambre de púas y custodiadas por vehículos blindados.

En las redes sociales circula una avalancha de desinformación sobre estos tradicionales puestos de comerciantes, que incluye además clips manipulados que crean la impresión errónea de que un líder islámico convocó a la oración en uno de estos eventos o que algunos otros fueron asaltados por hombres musulmanes.

La unidad de investigación digital de la AFP examinó las afirmaciones falsas que circulan en línea y que amplifican las narrativas de la extrema derecha sobre la migración y la "islamización" de la sociedad.

Imágenes y videos recientes supuestamente muestran a musulmanes o "inmigrantes islamistas" congregados en los mercados navideños de las ciudades de Hamburgo y Stuttgart.

Sin embargo, búsquedas de la AFP revelaron que esos contenidos procedían de otros eventos: una manifestación organizada en octubre de 2024 por el grupo activista Muslim Interaktiv, desde entonces prohibido, y una celebración de ciudadanos sirios tras la caída del presidente Bashar al Asad a finales del año pasado.

Varias imágenes generadas con inteligencia artificial también dejan ver supuestos mercados navideños con medidas de seguridad exageradas, como vallas de alambre de púas de un metro de altura o vehículos militares estacionados a su alrededor.

- Ataques y reacciones violentas -

Los mercados navideños alemanes, una tradición centenaria, se celebran en casi todos los pueblos y ciudades y consisten en puestos de comerciantes que venden regalos y adornos, así como dulces, salchichas y vino caliente con especias.

Sin embargo, el acogedor ambiente familiar de estos eventos se ha visto empañado por la conmoción de recientes atentados.

El año pasado, seis personas murieron y más de 300 resultaron heridas en un ataque con un auto en el mercado navideño de la ciudad de Magdeburgo.

El hombre acusado de ser el autor, actualmente juzgado, es un psiquiatra saudí que se adhería a teorías conspirativas, tenía opiniones fuertemente antislámicas y expresaba repetidamente su furia hacia las autoridades alemanas.

Ese ataque recordó el perpetrado en 2016 por un tunecino con motivos yihadistas, que atropelló con un camión a los asistentes al mercado navideño de Berlín y causó la muerte de 13 personas.

A mediados de diciembre, las autoridades alemanas anunciaron la detención de cinco hombres —un egipcio, un sirio y tres marroquíes— sospechosos de participar en un complot islamista para arrollar con un vehículo un mercado navideño en Baviera.

El partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) ha aprovechado estos atentados y complots para pedir la "remigración" de los extranjeros, especialmente a países de mayoría musulmana.

- "Sembrar la desconfianza" -

Otro video muy compartido este mes muestra a un hombre vestido con una túnica blanca aparentemente haciendo la llamada islámica a la oración en un mercado navideño alemán cuya ubicación no se especifica.

"¡Este mercado navideño se rindió por completo!", comentó un usuario de Instagram sobre la grabación, que también se compartió en Facebook en varios idiomas, incluidos inglés, griego, ruso y eslovaco.

Pero según la investigación de la AFP, el video data de noviembre de 2023 y en realidad deja ver un mercado en la ciudad bávara de Karlstadt, un evento que no tenía nada que ver con la Navidad.

El Andreasmarkt tiene una temática diferente cada año y en 2023 se inauguró con una llamada a la oración tras solicitar la colaboración de dos grupos islámicos locales, explicaron los organizadores a la AFP.

Los mercados navideños son un blanco fácil para la desinformación debido a sus connotaciones emocionales, según Lea Fruehwirth, del Centro de Vigilancia, Análisis y Estrategia de Alemania.

"El simbolismo navideño representa la alegría, un cálido sentimiento de comunidad y seguridad", afirmó Fruehwirth, investigadora de desinformación en la agencia sin ánimo de lucro dedicada a la vigilancia del extremismo.

Las narrativas que "acusan a los musulmanes de querer destruir violentamente esta imagen idealizada pueden, por lo tanto, desencadenar muchas emociones", afirmó.

Los creadores de este tipo de publicaciones, añadió, probablemente buscan "sembrar la desconfianza y profundizar las divisiones en la sociedad, como es el caso, por ejemplo, de las campañas de desinformación rusas".