Una banda chilena robó más de US$5,5 millones de cajeros en California

Con disfraces, bloqueadores de señales telefónicas y sopletes para intervenir cajeros automáticos, una banda chilena compuesta por diez personas logró robar más de US$5,5 millones desde bancos de la costa oeste de Estados Unidos, un caso digno de una serie de ficción, pero que terminó con todos apresados.

El modus operandi fue revelado por una mujer chilena, Maite Celis Silva, que se declaró culpable de los cargos de conspiración y robos a entidades bancarias por los que arriesga una condena de 20 años, según informó LA NACION.

La mujer, de 27 años, relató a la fiscalía que para perpetrar los robos, alquilaban casas vacacionales en los estados de California, Oregon y Washington. Desde allí analizaban las sucursales bancarias susceptibles de ser asaltadas.

Para ingresar sin despertar sospechas, los delincuentes se disfrazaban de trabajadores de la construcción, incluso con mascarillas quirúrgicas, y premunidos de bloqueadores de señal y sopletes intervenían los cajeros automáticos. Los robos se registraron entre mayo y octubre de 2024.

La mujer detenida aceptó declararse culpable de 10 cargos por robo, con una pena máxima de 20 años, y uno por conspiración, con otros 5 años, aunque es posible que la condena sea más baja por el acuerdo con la fiscalía.

Los cargos de la fiscalía contra la banda fueron presentados en octubre, mientras que este mes Celis alcanzó un acuerdo. Pese a que enfrentaba 10 cargos por robo bancario y uno por conspiración, aceptó declararse culpable de uno de cada uno.

Enfrentando un máximo de 20 años por robo bancario y cinco años por el cargo de conspiración, Celis será sentenciada el 1 de junio. Sin embargo, como parte del acuerdo, los fiscales acordaron recomendar sentencias más bajas.

Por ahora, no está claro si los delincuentes utilizaron el sistema de VISA Waiver para entrar al país norteamericano. No obstante, se precisó que todos presentaban estatus de ilegalidad. (ANSA).