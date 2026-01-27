"Una batalla tras otra" lidera las nominaciones a los premios BAFTA; "Sinners" también es reconocida

LONDRES, 27 ene (Reuters) - La comedia de acción "Una batalla tras otra" encabezó el martes las nominaciones a los premios BAFTA de cine, en los que el thriller de vampiros y éxito de taquilla "Sinners" también obtuvo un amplio reconocimiento.

"Una batalla tras otra", en la que Leonardo DiCaprio interpreta a un revolucionario fracasado cuya hija es secuestrada, obtuvo 14 nominaciones, cinco de ellas para su reparto, incluidos DiCaprio y Chase Infiniti, que interpreta a su hija, en la categoría de actores principales.

Sus compañeros de reparto Teyana Taylor, Sean Penn y Benicio del Toro fueron nominados en las categorías de interpretación secundaria.

Además, Paul Thomas Anderson ha sido nominado como mejor director y opta al máximo galardón, el de mejor película, junto a "Sinners", "Hamnet", "Marty Supreme" y "Sentimental Value".

