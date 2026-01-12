"Una batalla tras otra", y "Hamnet" se llevan los principales premios en los Globos de Oro

Por Lisa Richwine y Danielle Broadway

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA, 11 ene (Reuters) -

La comedia negra "Una batalla tras otra" y "Hamnet", una historia sobre el dolor de William Shakespeare por la muerte de su hijo, se llevaron los principales premios el domingo en los Globos de Oro, una de las primeras galas importantes de la temporada anual de premios de Hollywood. "Una batalla tras otra" fue galardonada como mejor película musical o comedia, uno de sus cuatro galardones, y "Hamnet" obtuvo el premio a mejor película dramática.

Timothée Chalamet triunfó en una de las categorías más reñidas al llevarse el trofeo a mejor actor de película musical o comedia por su papel de jugador profesional de tenis de mesa en "Marty Supreme". Chalamet se impuso a Leonardo DiCaprio, estrella de "Una batalla tras otra", a George Clooney, actor de "Jay Kelly", y a otros grandes nombres en la ceremonia de alfombra roja celebrada en Beverly Hills, California. "Esta categoría está repleta de estrellas. Les admiro a todos", dijo Chalamet a sus compañeros nominados.

El actor recordó que en años anteriores se había ido de los Globos sin ganar. "Mentiría si no dijera que esos momentos han hecho que este momento sea mucho más dulce", dijo.

Los Globos, concedidos por más de 300 periodistas del mundo del espectáculo, son unos de los primeros galardones de Hollywood que se entregan antes de los premios más importantes de la industria cinematográfica, los Oscar, en marzo. Los votantes de los Globos no tienen voz ni voto en los Oscar, pero ganar en los Globos puede ayudar a atraer la atención sobre posibles aspirantes a los premios de la Academia. "Una batalla tras otra", una película de Warner Bros Discovery sobre un grupo de revolucionarios fracasados, se considera la favorita a mejor película en los Oscar. El domingo, Paul Thomas Anderson ganó el premio a mejor director y a mejor guion. Teyana Taylor obtuvo el premio a mejor actriz de reparto.

"Hamnet" imagina cómo Shakespeare y su esposa afrontaron la muerte de su hijo de 11 años, que se llamaba Hamnet. Los historiadores creen que la muerte de Hamnet inspiró al dramaturgo para escribir la obra "Hamlet".

La actriz irlandesa Jessie Buckley ganó el premio a mejor actriz en una película dramática por interpretar a la esposa de Shakespeare, Agnes Hathaway.

"Ha sido una experiencia extraordinaria contar la historia del que probablemente sea el británico más famoso de la historia, con una directora china, muchos irlandeses y un equipo mayoritariamente polaco", dijo.

La película brasileña "El agente secreto" fue elegida mejor película de habla no inglesa. Contra pronóstico, su protagonista, Wagner Moura, ganó el premio al mejor actor de drama.

Stellan Skarsgrd ganó un Globo por su papel secundario en el drama familiar noruego "Valor sentimental". "No estaba preparado para esto porque pensaba que era demasiado viejo", dijo en el escenario el actor de 74 años.

La nueva categoría para pódcasts fue para "Good Hang with Amy Poehler", en el que la estrella de la comedia entrevista sobre todo a invitados famosos.

"Es un intento de llenar un mundo muy duro y poco amable con un poco más de amor y risas, y de reírse con la gente, no de ella", dijo Poehler. "Nos lo pasamos muy bien haciéndolo". "Golden", la pegadiza canción del fenómeno de Netflix "Las guerreras K-Pop", fue elegida mejor canción original.

"Nunca es tarde para brillar", dijo la cantante coreano-estadounidense Ejae al recoger el premio.

En las categorías de televisión, "The Pitt", una historia de urgencias médicas, fue elegida mejor serie dramática, y "The Studio", mejor serie de comedia. Warner Bros Discovery, objeto de una guerra de ofertas en Hollywood, fue el grupo de medios más premiado con nueve Globos. La presentadora de los Globos, Nikki Glaser, bromeó diciendo que lo subastaría el domingo. "Así que vayamos al grano", dijo al comienzo del programa. "Empezaremos la puja por Warner Brothers en US$5".

Los famosos se mantuvieron alejados de los temas políticos. Algunas estrellas lucieron pins de "Be Good" en sus trajes de etiqueta en homenaje a Renee Good, la mujer que la semana pasada fue tiroteada mortalmente por un agente de inmigración en Mineápolis.

Glaser bromeó diciendo que los Globos eran "sin duda lo más importante que está pasando en el mundo ahora mismo".

También se mofó de las estrellas sentadas en el salón de baile de Beverly Hills. Glaser bromeó sobre la reputación de DiCaprio de salir con mujeres jóvenes antes de disculparse por el comentario "barato". "No sabemos nada más de ti, hombre", dijo.

(Información de Lisa Richwine; edición de Nick Zieminski; edición en español de María Bayarri Cárdenas)