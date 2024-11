Una bebé y su madre entre las víctimas de las inundaciones en España

PAIPORTA, España (AP) — El coche destrozado en el que la sobrina de tres meses y la cuñada de Jorge Tarazona perecieron en las catastróficas inundaciones de la semana pasada en España, ahora cuelga al borde despedazado de la autopista.

Su hermano logró sobrevivir, aferrándose a una valla. Él y su familia quedaron atrapados en el tráfico mientras volvían a casa en Paiporta, en las afueras del sur de Valencia, dijo Tarazona. No tuvieron oportunidad de escapar cuando la gigantesca ola desbordó rápidamente el canal de drenaje cercano y arrastró todo a su paso.

“Estaban ahí esperando y vino el agua y no dio tiempo a nada”, contó Tarazona a The Associated Press, una semana después de las súbitas inundaciones del 29 de octubre. “A mi hermano lo arrastró y terminó cogido a una valla”. Su cuñada “no pudo salir y falleció con la niña”.

Tarazona regresó al lugar en bicicleta y pegó una hoja de papel en el coche pidiendo que quien eventualmente retirara el vehículo del lado de la autopista, lo llamara. Con lágrimas en los ojos, relata que todo ocurrió muy rápido: en media hora la corriente se había llevado el coche. La mujer logró enviarle la ubicación esperando un rescate, pero al día siguiente, la encontraron muerta dentro.

Se desconoce si ellas están incluidas en el recuento oficial de los 217 muertos confirmados a medida que aumentan las fatalidades, ocho días después de las inundaciones más mortales en España en este siglo.

Paiporta ha sido etiquetada por los medios españoles como el “epicentro” del desastre natural que también ha dejado 89 personas desaparecidas, aunque que las autoridades dicen que la cifra real podría ser mayor.

Más de 60 personas perecieron en Paiporta cuando una ola de agua bajó por el canal de Poyo que atraviesa el centro. La frustración por la sensación de abandono de los sobrevivientes estalló en Paiporta el domingo cuando una multitud recibió a los reyes de España y demás funcionarios con una lluvia de lodo y otros objetos.

El presidente del gobierno español Pedro Sánchez fue evacuado rápidamente y la pareja real al final canceló la visita después de hablar con varios vecinos angustiados en medio de una escena caótica.

La alcaldesa de Paiporta, una comunidad de clase media de 30.000 habitantes, pidió el martes que una “autoridad superior” intervenga y tome el control de su municipio ante la imposibilidad de continuar. La alcaldesa Maribel Albalat dijo que todos los edificios municipales, desde el ayuntamiento hasta la policía local, habían sufrido graves daños y que muchos de los funcionarios locales estaban en estado de shock.

El aire vibrante y el ruido de los enormes helicópteros Chinook de dos hélices que han volado sobre la zona con la llegada del ejército se ha añadido a la atmósfera posapocalíptica.

Sin embargo, la destrucción fue mucho más allá de Paiporta y abarca una vasta extensión de municipios, sobre todo en el flanco sur de la ciudad de Valencia en la costa mediterránea. Setenta y ocho localidades tuvieron al menos una persona muerta por las inundaciones. La policía ha ampliado su búsqueda a los pantanos y la costa cercanos, donde las aguas arrastraron a algunos.

Los residentes, negocios y ayuntamientos de las localidades afectadas pueden solicitar ayuda financiera de un paquete de alivio de 10.600 millones de euros que anunció el gobierno central. El gobierno regional de Valencia, que ha sido criticado por no alertar a la población del peligro a tiempo, ha pedido a Madrid 31.000 millones de euros para garantizar la recuperación.

Más de una semana después, la limpieza continúa para deshacerse de toneladas de barro y escombros que obstruyen calle tras calle, llenando miles de plantas bajas, destruyendo salones y cocinas. Los barrios quedaron sin tiendas y supermercados, con todos los productos arruinados. Muchas casas aún no tienen agua potable.

Un ejército improvisado de voluntarios fueron los primeros en el terreno, paleando y barriendo el lodo pegajoso que cubría todo, retirando pila tras pila de escombros que hacían imposible el acceso a los coches en muchas áreas.

Las autoridades eventualmente movilizaron a 15.000 soldados y refuerzos policiales para ayudar a los bomberos a buscar cuerpos y comenzar a extraer miles de coches retorcidos y esparcidos por las calles y hundidos en lechos de canales.

En cada esquina, los coches están apilados unos sobre otros o aplastados contra edificios, postes de luz, árboles y pasos elevados.

El voluntario Juanma Baztan López está ayudando a remover el lodo en Catarroja, que limita con Paiporta, en su vehículo de cuatro ruedas y dice que todavía queda mucho trabajo por hacer. Ha ayudado a llevar a médicos a personas necesitadas, entregar productos esenciales y remolcar coches destrozados.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP