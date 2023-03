Una boxeadora argelina excluida del Mundial por no respetar los "criterios de elegibilidad"

La argelina Imane Khelif, que tenía que disputar la final del mundial de boxeo amaterur que se disputa en Nueva Delhi en la categoría de -66 kg, reveló este sábado que fue descalificada por tener "características" que le impiden boxear contra mujeres.

Contactada por la AFP, la Federación Internacional de Boxeo (FIB) confirmó este sábado por la noche que la exclusión de Khelif fue por no respetar "los criterios de elegibilidad, pero el secreto médico impide comunicar las razones precisas de la decisión".

Medias argelinos informaron que la boxeadora de 23 años se sometió a un test hormonal que reveló una tasa de testosterona demasiado elevada en su organismo.

"Desgraciadamente, me enteré ayer (viernes) que no podría participar en la final. Me dijeron que presentaba características que significaban que no podía boxear contra mujeres", declaró Khelif en un video publicado en su página de Facebook.

"Es un gran complot. Hay gente que ha conspirado contra Argelia para que esta bandera (argelina) no sea izada y que no obtenga la medalla de oro", añadió.

La argelina será sustituida en la final por la tailandesa Janjaem Suwannapheng.

AFP