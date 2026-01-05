Una cadena japonesa de sushi paga la cifra récord por un atún en una subasta de año nuevo

Por Irene Wang

TOKIO, 5 ene (Reuters) -

Un restaurante de sushi japonés pujó el ⁠lunes 510 millones de ⁠yenes (3,24 millones de dólares) por un atún rojo, con diferencia el precio más alto jamás ⁠pagado en ‌la ​subasta anual de Año Nuevo del mercado de pescado Toyosu ​de Tokio.

Con un peso de 243 kilos, ‌la preciada captura fue a ‌parar a Kiyomura Corp, el ​operador en Tokio de la popular cadena de restaurantes de sushi Sushizanmai.

"Espero que la economía mejore este año. El Gobierno de Takaichi prometió trabajar, trabajar y trabajar, así que Sushizanmai también trabajará, trabajará y trabajará", dijo Kiyoshi Kimura, jefe de Kiyomura, refiriéndose al ⁠Gobierno de Sanae Takaichi, la primera mujer que ocupa la jefatura ​del Gobierno de Japón, que lleva dos meses y medio en el poder. "Espero que esta puja anime a todo el mundo".

La llamativa puja batió el récord anterior del propio Kiyomura de 333,6 millones de yenes en 2019.

"Pensé ⁠que (la puja ganadora) sería un poco más baja, tal vez alrededor ​de 400 millones o 300 millones de yenes, pero resultó ser más de 500 millones", dijo Kimura, conocido como el "Rey ‍del Atún", a los periodistas.

El atún gigante se transportó a la sucursal principal de Sushizanmai, luego se cortó en rodajas y se distribuyó a sus restaurantes de todo el país. Los ​platos de atún se venderán a los clientes al precio habitual, dijo Kimura.

