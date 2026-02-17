Una cadena suiza retira comentarios que cuestionan la presencia de un atleta israelí en Milán-Cortina

Por Julien Pretot

CORTINA D'AMPEZZO, Italia, 17 feb (Reuters) - La cadena suiza Radio Télévision Suisse (RTS) dijo que había retirado de su página web el comentario sobre una carrera olímpica de bobsleigh en la que un reportero cuestionaba ampliamente la presencia de un atleta israelí en Milán-Cortina debido a su supuesto apoyo a las acciones de Israel en la guerra de Gaza.

El comentario de RTS se emitió durante una de las carreras de los israelíes Adam Edelman y Chen Menachem en la prueba de bobsleigh doble del lunes.

El comentarista, Stefan Renna, dijo que Edelman había apoyado las acciones del ejército israelí en el conflicto de Gaza y que esto infringía las normas del Comité Olímpico Internacional (COI) sobre las declaraciones políticas de los atletas en los Juegos.

"Nuestro periodista quería cuestionar la política del COI con respecto a las declaraciones realizadas por el deportista en cuestión", dijo RTS en una declaración a Reuters. "Sin embargo, aunque se trata de información veraz, puede haber resultado inapropiada debido a su extensión en el contexto de un comentario deportivo. Por este motivo, anoche retiramos el segmento de nuestra página web."

El COI dijo el martes que las preguntas sobre los comentarios individuales realizados por los comentaristas deben dirigirse a las emisoras. La Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Renna dijo en su comentario que Edelman se definía a sí mismo como sionista, publicaba mensajes en las redes sociales a favor de lo que Renna calificó como "genocidio" en Gaza y se había burlado de una inscripción que decía "Palestina libre" que había visto en una pared al margen de una carrera de la Copa del Mundo, entre otras cosas.

"Por lo tanto, se puede cuestionar su presencia en Cortina durante estos Juegos", dijo, citando las normas del COI sobre las conexiones militares de los atletas y el apoyo activo a la guerra, incluso a través de sus actividades en las redes sociales.

Edelman, nacido en Estados Unidos y que, según el Times of Israel, es el primer judío ortodoxo en representar a Israel en los Juegos Olímpicos de Invierno, publicó en las redes sociales que estaba al tanto del comentario de Renna, al que calificó de "diatriba".

"Somos un equipo de seis orgullosos israelíes que hemos llegado a la escena olímpica. Sin entrenador. Sin un gran programa. Sólo un sueño, determinación y un orgullo inquebrantable por a quién representamos", escribió. "No creo que sea posible ser testigo de eso y dar crédito a los comentarios".

Las normas del COI sobre el apoyo activo a la guerra sólo se refieren a los atletas rusos y bielorrusos a los que se les permite competir en los Juegos Olímpicos como neutrales a pesar de la prohibición impuesta a sus países, tras la invasión de Ucrania por parte de Moscú en 2022.

Renna, a quien la RTS le ha prohibido hablar de sus comentarios, también citó el caso del piloto de skeleton ucraniano Vladyslav Heraskevych, que fue descalificado de los Juegos Olímpicos la semana pasada por llevar un casco con la imagen de los atletas compatriotas muertos desde la invasión rusa.

Edelman y Menachem completarán sus tercera y cuarta serie el martes. Tras las dos primeras series, ocupaban la última posición. (Información de Julien Pretot; información adicional de Karolos Grohmann y Mitch Phillips; edición de Hugh Lawson; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)