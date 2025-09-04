Una caída de los servidores informáticos de Adif paraliza la alta velocidad en Madrid

MADRID, 4 Sep. 2025 (Europa Press) -

Una caída de los servidores informáticos de Adif, el gestor público de la red ferroviaria, ha ocasionado paradas y retrasos de los trenes de alta velocidad con origen o destino en Madrid. Así lo ha informado Adif, que ya está recuperando gradualmente la circulación, toda vez que está funcionando con los equipos informáticos de respaldo. Debido a esta caída de los servidores, la información de llegadas y salidas de las dos principales estaciones madrileñas (Atocha y Chamartín) no está disponible. No obstante, varios usuarios de los trenes aseguran que los retrasos superan la hora.