Una calculadora virtual creada por la Diputación de Cádiz permite conocer el potencial solar de los tejados

EL BOSQUE (CÁDIZ), 17 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Diputación de Cádiz ha creado una calculadora virtual que permite conocer el potencial solar que tienen los tejados de la provincia gaditana, una herramienta que se ha dado a conocer en la clausura de la Oficina de Transformación Comunitaria, celebrada en la localidad de El Bosque.

Como ha detallado la Diputación en una nota, esta Calculadora Fotovoltaica funciona de tal manera que con teclear la dirección del edificio sobre el que se quiere obtener información, esta herramienta arroja resultados sobre el número de paneles solares que se pueden colocar en el tejado, el coste de la instalación y el ahorro energético que supondría, entre otros datos.

La herramienta virtual es una de las utilidades que se han puesto en marcha en el marco de la Oficina de Transformación Comunitaria (OTC) de la Diputación de Cádiz, el proyecto de la administración provincial para impulsar la creación de comunidades energéticas.

La institución provincial ha celebrado en El Bosque el evento final de esta oficina, cuyos resultados se han dado a conocer en el transcurso de la jornada.

Así, más de 30 jornadas informativas, 62 actividades de acompañamiento, 154 asesorías de ámbito jurídico, económico, técnico, social y administrativo, 55 estudios estratégicos, 22 documentos informativos y sobre todo, la creación de una red de personas "comprometidas con un modelo energético más sostenible, participativo y solidario en la provincia" son el balance de esta oficina, tal y como ha destacado en su intervención el vicepresidente segundo y responsable del Área de Transición Ecológica, Javier Vidal.

Fruto de esa labor, se están creando comunidades energéticas en Bornos, Trebujena, Cádiz, Villaluenga, Puerto Real y Alcalá del Valle. Además, hay "interés" en desarrollar iniciativas de energía compartida en otras localidades, a las que se seguirá asesorando desde la Diputación.

"No se trata sólo de producir energía renovable, sino de democratizar el sistema energético, permitiendo a la ciudadanía, los municipios y el tejido social que participen de forma activa en la generación, gestión y aprovechamiento de la energía", ha afirmado Vidal, quien ha abundado en que "la energía compartida es una de las herramientas más potentes con las que contamos para avanzar hacia una transición ecológica justa".

La creación de la Oficina de Transformación Comunitaria ha sido "una demostración del apoyo de la Diputación de Cádiz a este modelo energético", ha afirmado.

A todo este trabajo, se suman las utilidades que se han desarrollado en el marco de la OTC y que permanecerán a disposición de la ciudadanía.

Los datos que arroja la calculadora sirven para conocer, de forma sencilla y rápida, el potencial de la cubierta de un edificio, facilitando así dar el primer paso hacia la energía comunitaria. Con esta herramienta se puede saber el número de horas de sol al año, la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que dejarían de arrojarse si se pusieran placas solares, la energía que se produciría anualmente, el coste de la factura energética sin energía solar y la comparativa una vez instaladas.

Además de la calculadora, se ha presentado una plataforma virtual diseñada para centralizar toda la información necesaria para iniciar el proyecto. Se llama 'One Stop Shop' (OSS) y ofrece, entre otras funciones, información actualizada --noticias, eventos y oportunidades de financiación--, recursos prácticos como guías y herramientas para facilitar el proceso de creación de una comunidad energética, y un espacio de conexión, un foro para interactuar, compartir experiencias y establecer vínculos estratégicos.

La Oficina de Transformación Comunitaria de la Provincia de Cádiz es un proyecto que ha supuesto una inversión de 331.000 euros, de los que 231.700 euros proceden de fondos europeos Next Generation y el resto, 99.300 euros, los aporta la Diputación con recursos propios.

La sede central se ha ubicado en el Campus de Excelencia Profesional El Madrugador de la Diputación en El Puerto de Santa María. También se han habilitado oficinas periféricas en Chipiona, La Línea y Bornos, además de una sede virtual.

La Diputación ha gestionado esta iniciativa a través de la Agencia Provincial de la Energía.